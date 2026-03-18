ポーチに忍ばせる、美しさの守護神。いつでもどこでも前髪を完璧に【コイズミ】のヘアアイロンがAmazonに登場中‼
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重さはわずか６５グラム。ＵＳＢ充電が叶える、コードレスの解放感【コイズミ】のヘアアイロンがAmazonに登場!
外出先での前髪の乱れや、気になるアホ毛のお直しに最適なのが、このコイズミのコードレスアイロンである。全長わずか１３．９センチメートル、本体重量は驚きの６５グラムという超軽量設計を実現した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自のダブルコームが髪の毛を一本一本しっかりキャッチし、最高温度約１８０度の熱で瞬時にスタイリングを整えてくれる。プレートには滑らかなセラミックコーティングが施されており、全髪質に対応する優しい使い心地が魅力だ。
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電源は便利なＵＳＢ充電式を採用しており、バッグの中で場所を取らないコンパクトなサイズ感と専用キャップ付きの設計は、持ち運びのストレスを一切感じさせない。職場や旅行先、大切な約束の直前など、あらゆるシーンであなたの美しさを支えるパートナーとなるだろう。
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この一手が、夕方の鏡に映る自分を劇的に変える。どんな瞬間も最高のコンディションでいたいあなたに、ぜひ手に取ってほしい逸品だ。
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