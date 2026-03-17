「ピーターラビット(TM)」グッズが全国約4000の郵便局で限定販売をスタート！草花が描かれた可憐なデザインに注目集まる
全国約4000もの郵便局と「郵便局のネットショップ」では、「ピーターラビット(TM)」モチーフの郵便局限定グッズを販売中。優しい色使いでピーターラビット(TM)と草花を描いた、可憐なデザインが魅力のラインナップだ。
【写真】郵便局限定「ピーターラビット(TM)」グッズを見る
■郵便局限定！全グッズをチェック
今回発売されるアイテムは、全部で4品。郵便局だけで購入でき、数量限定での販売となる。
「ピーターラビット(TM)」のタグネームと、フラップにあしらわれた草花モチーフがアクセントの「織りフラップ付きポシェット」(1900円)は、ちょっとしたおでかけにぴったり。
レザー見えする「マチ付きポーチ」(990円)は、幅16センチ、高さ11センチ、マチ4センチと、コスメやガジェットを入れやすいサイズ感。
7種類のデザインがそれぞれ20枚ずつ封入された「付箋7種セット」(790円)は、まるで洋書のようなデザインの台紙がおしゃれ。使いやすいスクエア型、長方形型、スティック型の3型入り。
エレガントな「キーリング付きクリップ」(1290円)は、バッグのポケットにはさめばサッと簡単に鍵を取り出せて便利。アンティーク調の額縁デザインが高ポイントだ。
プレゼントしても喜ばれそうなアイテム展開の「ピーターラビット(TM)」グッズ。オンライン販売を利用するのも手軽ながら、送料を節約したい人は直接郵便局で購入するのがおすすめ。在庫がなくなる前にチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ＆ Co., 2026
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■郵便局限定！全グッズをチェック
今回発売されるアイテムは、全部で4品。郵便局だけで購入でき、数量限定での販売となる。
レザー見えする「マチ付きポーチ」(990円)は、幅16センチ、高さ11センチ、マチ4センチと、コスメやガジェットを入れやすいサイズ感。
7種類のデザインがそれぞれ20枚ずつ封入された「付箋7種セット」(790円)は、まるで洋書のようなデザインの台紙がおしゃれ。使いやすいスクエア型、長方形型、スティック型の3型入り。
エレガントな「キーリング付きクリップ」(1290円)は、バッグのポケットにはさめばサッと簡単に鍵を取り出せて便利。アンティーク調の額縁デザインが高ポイントだ。
プレゼントしても喜ばれそうなアイテム展開の「ピーターラビット(TM)」グッズ。オンライン販売を利用するのも手軽ながら、送料を節約したい人は直接郵便局で購入するのがおすすめ。在庫がなくなる前にチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ＆ Co., 2026