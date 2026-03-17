暗闇でも迷わず、時刻をキャッチ。LEDが優しく包む、自動点灯の安心感【リズム】の目覚まし時計がAmazonに登場中‼
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正確な朝を約束する、信頼の電波時計。心地よい4段階アラームが、理想の目覚めをプロデュース【リズム】の目覚まし時計がAmazonに登場!
暗い室内でも、手を伸ばすことなく瞬時に時刻を確認できる。この電波目覚まし時計は、周囲が暗くなると自動で文字板を照らす「夜間自動点灯機能」を搭載している。文字板の内側をLEDで効率よくライトアップする設計により、夜中のふとした目覚めでも目に優しく、抜群の視認性を発揮するのが特徴だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、正確な時刻を刻み続ける電波受信機能をベースに、電子音で4段階に変化するアラームを採用した。スヌーズ機能も備わっているため、二度寝が心配な朝でも確実にサポートしてくれる。サイズは幅約125ミリメートル、高さ約121ミリメートル、奥行き約73ミリメートルとコンパクトで、重量も約280グラムと安定感のある作りになっている。
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さらに、不意の電池切れを防ぐ「電池交換お知らせ機能」が付いている点も、日常使いにおいて非常に心強い。単3アルカリ電池3本を使用し、設定の手間を省きながら高い実用性を維持している。
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機能性と優しさが凝縮されたこの一台を枕元に置くだけで、夜の安心感と朝の心地よさが同時に手に入る贅沢を、ぜひ今日から実感してみてはどうだろうか。
正確な朝を約束する、信頼の電波時計。心地よい4段階アラームが、理想の目覚めをプロデュース【リズム】の目覚まし時計がAmazonに登場!
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さらに、不意の電池切れを防ぐ「電池交換お知らせ機能」が付いている点も、日常使いにおいて非常に心強い。単3アルカリ電池3本を使用し、設定の手間を省きながら高い実用性を維持している。
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