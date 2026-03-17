小さな冒険家へ、100年の信頼を。パパ・ママとお揃いで楽しむ「ウォーカーミニ」の魔法【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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カワイイだけじゃない、本物の安心。ホイッスルとリフレクターが守る、子供たちの笑顔【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
世代を超えて愛され続けるコールマンの定番「ウォーカーシリーズ」から、2015年の発売以来、圧倒的な支持を得ているのがこの「ウォーカーミニ」だ。大人向けのスタイリッシュなデザインをそのままに、お子様の小さな背中にフィットするサイズ感へと凝縮。豊富なカラーバリエーションは、兄弟や姉妹、あるいは親子で色違いを揃えても、日常の風景を鮮やかに彩ってくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、お子様が自立して荷物を管理できる工夫が随所に凝らされている。メインルームにはお着替えやお菓子がたっぷり入り、フロントポケットや左右のサイドポケットは、ティッシュやゴミ袋といった頻繁に使うものをサッと取り出すのに最適だ。さらに、元気いっぱいに動き回ってもリュックがずり落ちないよう、胸ベルトを標準装備。このベルトには緊急時に役立つホイッスルが内蔵されており、防犯面への配慮も一切の妥協がない。
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背中には通気性に優れたメッシュ素材を採用しており、汗をかきやすい夏場でも蒸れにくく、快適な背負い心地を持続させる。また、前方と側面に配置されたリフレクター（反射材）が、暗い道でも周囲に存在を知らせ、夕方の帰宅時や塾の帰り道でも安心感を提供。重量は約305グラムと非常に軽量でありながら、ナイロンやポリエステルのタフな素材が、お子様のアクティブな毎日をしっかりと支え抜く。
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「自分のものは自分で持つ」という成長の第一歩を、世界が認める最高水準の安全と機能で後押ししてみてはどうだろうか。
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