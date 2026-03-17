「なんで席を譲らないの！」キレるお婆さんに席を譲った若者だが…「どうすればよかった？」理不尽すぎるひと言にモヤ【作者に聞く】
【漫画を読む】席を譲らない若者にブチ切れるお婆さんだが…!?
学生時代から漫画を描き続けるのぞみわたる(@nozomiwataru)さんが、SNSやブログで公開している『のぞみわたるのギャグ漫画』がクスッと笑えると反響を呼んでいる。今回は電車内での理不尽なトラブルを描いたエピソードとともに、著者の実体験や創作の裏側を聞いた。
本作は電車内で座る若者に対し、近づいてきたお婆さんが「若いのになんで私に席を譲らないの」と一喝する場面から始まる。申し訳なく思った若者が席を譲ろうと立ち上がると、お婆さんからまさかの理不尽な言葉を放たれるという予想外のオチが待っている。
著者自身も過去にお年寄りに席を譲って断られた経験があるという。中学生のころ、部活の試合帰りに乗ったバスで席の譲りがいがありそうなおばあちゃんが乗車してきた。勇気を出して席を立とうとしたものの、案の定丁重に断られてしまったのだ。後悔はしていないが、断られると少し恥ずかしいと当時の苦い記憶を振り返る。
日々ギャグ漫画を制作するうえで工夫しているのは、オチ以外を極力シンプルにすることだそうだ。常にオチから考えて漫画を描いており、オチがおもしろいとわかっているからこそ、それ以外のコマをシンプルにしてフリに徹することで笑いが際立つと創作の秘訣を明かす。日常のストレスを忘れさせてくれるシュールなギャグ漫画を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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