スポーティーな洗練美で日常を彩る！【ニューバランス】の快適さを極めた厚手ジャケットがAmazonで販売中！
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冬の寒さを跳ね返す極上の暖かさ！【ニューバランス】の機能美を纏ったフルジップパーカーがAmazonで販売中！
保温性に優れた裏起毛素材を採用し、寒い季節の外出やスポーツ前後でも体温を逃さず暖かく保つ一着だ。適度なストレッチ性を持つダブルニット生地を使用しており、動きやすさと柔らかな肌触りを両立している。シンプルで洗練されたデザインは、あらゆるシーンに馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肌面に暖かな裏起毛加工を施しており、ふんわりとした質感で身体を優しく包み込む。保温性が高いため、冷え込む早朝や夜間のトレーニング、アウトドアシーンでも頼りになる。
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伸縮性に優れたダブルニット素材を採用し、アクティブな動きを妨げない快適な着心地を実現している。スポーツシーンはもちろん、リラックスしたい休日のお出かけにも最適だ。
首元までしっかりカバーできるフルジップ仕様で、気温や好みに合わせて手軽に温度調節ができる。フロントには便利なポケットを備えており、実用性とデザイン性を兼ね備えている。
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袖口と裾には程よいフィット感のリブを配し、冷気の侵入を防ぎつつ美しいシルエットをキープする。飽きのこないミニマルな外観は、幅広いボトムスと相性が良く着回しやすい。
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