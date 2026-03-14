周囲の音も逃さない。ながら聴き派にうれしい新定番ヘッドホン【エレコム】オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンがAmazonに登場！
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耳をふさがない安心感。IPX5防水対応【エレコム】オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンがAmazonに登場！
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら、周囲の音も同時に聞くことができるオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン。耳を完全にふさがない構造のため、音楽を楽しみながら車の走行音や通行人の声も自然にキャッチ。外出時でもヘッドホンを外すことなく周囲の状況を確認できるのが特長。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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汗や雨などの水滴に強いIPX5の防水設計を採用。ランニング中の汗や突然の雨に濡れても安心して使用できる。屋外でのトレーニングや通勤・通学時など、アクティブな毎日に寄り添う仕様。
動きがしなやかな柔らかフックを採用し、運動中でもズレにくい設計。耳の大きさや形状に合わせやすく、優しくフィット。長時間装着しても快適に使えるため、移動中や仕事中の“ながら聴き”にもぴったり。
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ヘッドホンを装着したまま会話が可能。話しかけられるたびに取り外す手間がない。さらにUSB Type-C充電に対応し、充電ケース付きで持ち運びも便利。通話やオンライン会議、音声アシスタントの利用にも対応しており、自宅やオフィスなど幅広いシーンで活躍。
耳をふさがない安心感。IPX5防水対応【エレコム】オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンがAmazonに登場！
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら、周囲の音も同時に聞くことができるオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン。耳を完全にふさがない構造のため、音楽を楽しみながら車の走行音や通行人の声も自然にキャッチ。外出時でもヘッドホンを外すことなく周囲の状況を確認できるのが特長。
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汗や雨などの水滴に強いIPX5の防水設計を採用。ランニング中の汗や突然の雨に濡れても安心して使用できる。屋外でのトレーニングや通勤・通学時など、アクティブな毎日に寄り添う仕様。
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