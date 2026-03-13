「この本、傷があります」これが傷なら全部傷では…？本好きに悪い人はいないが交換を求めるクセ強な客【作者に訊く】
「傷があるので交換していただきたい」本を持ってカウンターにやってきたお客さん。見た目は綺麗な本なのに「光に当てるとわかります」と、角度をつけてカバーの傷を見せた。今回は、漫画家・佐久間薫さんが描く書店員の裏側「カバーいらないですよね」より、ちょっとクセが強い「美本を希望するお客」を紹介したい。
■本好きに悪い人はいないけど…こだわり強めな人はちょっと困るね
書店には、毎日さまざまな人が訪れる。「背が破れていても構わない」という人もいれば、わずかな違和感も見逃せない人もいる。本作は、そんな書店での出来事を描いたエピソードだ。作品について作者の佐久間さんは「事実をもとにしているお話が多いですが全部ではありませんし、漫画用にアレンジもして描いています」と明かした。
作中では、予約して購入した本のカバーに「傷がある」と交換を求める男性が登場する。しかし書店員が見ても、傷らしきものは見当たらない。理由は単純で、まだ陳列されていない新品の本だったからだ。ところが男性は本を斜めに傾け、「光を当てれば分かります。ホラ」と説明。対応した書店員は「これが傷んでいるというなら本屋にあるもの全部傷んでいることになる」と感じたが、できる限り希望に沿おうと対応する…
佐久間さんが作品を描くうえでこだわったのは「鉛筆で描いたところ」だそうで「ベタの部分も鉛筆で仕上げて、それ以降はスキャンしてパソコンで仕上げる」と語った。「鉛筆の細かなグラデーションを残したいので微妙な調節が難しく、回によって濃淡のバランスが違ったりしますが、それも味わいとして読んでいただけたら」と、明かしてくれた。
また、本屋の魅力について佐久間さんは「やっぱり本屋は楽しいと思います」と話した。「ネット書店は便利だが、店内をぶらぶら歩くなかで思いがけない本と出会える楽しさは、実店舗ならでは」だという。本をめぐる小さな出来事の中に、人それぞれの価値観や本屋の面白さが見えてくる。そんな日常の一幕を描いた本作、「カバーいらないですよね」。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：佐久間薫(@sasakumako)
