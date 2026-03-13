¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¨¥ë¥â¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÀ¤³¦Ãæ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡ÈÀÖ¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¡¢°Õ³°¤ÊÆÃµ»¤È¤Ï¡©
1969Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¥¨¥ë¥â¡£¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÈà¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¡Ö3ºÐÈ¾¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä²ÈÂ²¹½À®¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ë¥â¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¤ª¤Á¤ã¤á¤ÇÁ°¸þ¤¡ª¤¯¤¹¤¯¤¹¾Ð¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¨¥ë¥â¡×
ÀÖ¤¯¤Æ¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤ÎÌÓ¤È´Ý¤¯¤ÆÂç¤¤ÊÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥ë¥â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê3ºÐÈ¾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£»×¤ï¤º¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬ÆÃÄ§Åª¡£²Î¤¦¤³¤È¤äÍÙ¤ë¤³¤È¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â³Ú´ÑÅª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¢£ÌÀ¤ë¤¯ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¨¥ë¥â¡×¤ÏÉã¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤¿´ü´Ö¤â
¡Ú¥¨¥ë¥â¤Î²ÈÂ²¡Û
¥¨¥ë¥â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡ÈÀì¶È¼çÉ×¡É¤È¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¨¥ë¥â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î¥ë¡¼¥¤¡¼¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·³Ââ¤ËÆþÂâ¡£±óÊý¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¥¨¥ë¥â¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Éã¿Æ¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¥á¥¤¤¬¥¨¥ë¥â¤ò»Ù¤¨¡¢¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥ë¥â¤¬¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ë¥â¤Ï¶âµû¤Î¥É¥í¥·¡¼¤È»Ò¸¤¤Î¥¿¥ó¥´¤È¤¤¤¦¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¨¥ë¥â¤Î²ÈÂ²¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û
¥¨¥ë¥â¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤¤¤È¤³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤Ï¥¨¥ë¥â¥Î¥¹¥±¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¨¥ë¥â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¸Ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥ë¥â¤Î¥°¥Ã¥º
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥â¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×(4620±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò°÷¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖPVC¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×(3960±ß)
¥â¥³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÌÜ¤äÉ¡¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(2090±ß)
¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥ß¥Ë¥ß¥é¡¼¡×¡£¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡×(3630±ß)
Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡£¥Ï¡¼¥È·¿¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¼ó¤ËÄÌ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÍî²¼¤äÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£ÉÕÂ°¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥±¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤à¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼&¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü5290±ß)
·Ú¤ä¤«¤Ê¡È¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ÎÈ¾Âµ¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÏ¢Æ°¡£¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥±¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥³¥â¥³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¿þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤äÌ¾Á°¤Î¥í¥´¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤òÆþ¤ì¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ö¡ÚBABY,SO CUTE¡ª¡Û¥Ù¥Ó¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥¨¥ë¥â¡×(3520±ß)
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥â¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£Âç¿Í¤¬»ý¤Ä¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÎ¾¼êÊú¤Ã¤³¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×(2970±ß)
¤â¤³¤â¤³¤Ê¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡£¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÇÃæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¾®Êª¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥µ¥¤¥óÉ÷¤Î»É½«Æþ¤ê¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¡ÚKIDS¡Û¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×(3300±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£¤ª²Û»Ò¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ò¤âÉÕ¤¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(8690±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¤ªÉô²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÒÆâ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Ò¤¶³Ý¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃë¿²¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë³Ý¤±¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(1980±ß)
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¡ÚDOG¡Û¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡×(1760±ß)
¤ä¤µ¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Ç¡¢³ú¤à¤È¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤È³Ú¤·¤¤²»¤¬ÌÄ¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡£¾®·¿¸¤¤Ç¤âÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢¥³¥í¥³¥í¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¡ÚBIG HUGS,BIG HEARTS¡Û¥Ï¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥à¡×(2310±ß)
¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê´Å¤µ¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥¯¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â¿·Á¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×(2090±ß)
¼ýÇ¼»þ¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£´Ý¤á¤ÆÉ³¤ò¹Ê¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸ ¥¨¥ë¥â¡×(1100±ß)
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥ë¥â¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡£¥Õ¥§¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¨¥ë¥â¤ÎÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤äÉþ¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßM ¥¨¥ë¥â¡×(4950±ß)
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÁÇºà¤Î¥¨¥ë¥â¤ÎM¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£Éô²°¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡¡¥¨¥ë¥â¡×¡Ö2530±ß¡×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ä¥Á¥§¥¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥ëÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤âÊØÍø¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×(1980±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¿´¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÂ¤Ä¤¥³¥Ã¥×¡£ËèÆü¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥Ý¡¼¥Á ¥¨¥ë¥â¡×(3520±ß)
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÁÇºà¤Î¥¨¥ë¥â¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡£¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×(4400±ß)
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤¡¢¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and
design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
(C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.
