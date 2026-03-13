ÌÚÌÜ¤È¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÄ´ÏÂ¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼°ÜÆ°¤Ç¡¢¤ªÁÝ½ü¤âÌÏÍÍÂØ¤¨¤â¼«Í³¼«ºß¤Ë¡Ú»³Á±¡Û¤ÎA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¥é¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
½Å¸ü¤Ê½ñÀÒ¤â¡¢A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¡£Á´ÂÎÂÑ²Ù½Å40¥¥í¥°¥é¥à¤¬»Ù¤¨¤ë¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¡Ú»³Á±¡Û¤ÎA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¥é¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
»³Á±¤ÎA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢µ¡Ç½Èþ¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢°ÜÆ°¼°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ãª¤¬¼Ð¤á¾å¤ò¸þ¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤À¡£°Ø»Ò¤ä¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²¼ÃÊ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£±ü¹Ô¤9¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ÅÀÚ¤ê¤òÌó6¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
ÌÚÌÜÌÏÍÍ¤È¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¡£¤Þ¤¿¡¢ÃªÈÄ1Ëç¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó20¥¥í¥°¥é¥à¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÌó40¥¥í¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¶¯¸Ç¤Êºî¤ê¤ò¼Â¸½¡£A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä»¨»ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë½ñ¤ä¼½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë½ñÀÒ¤â°Â¿´¤·¤Æ¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÊØÍø¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢ËÜ¤òËþºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â°ÜÆ°¤Ï¶Ë¤á¤Æ·Ú¤ä¤«¤À¡£ÁÝ½ü¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¤ÎºÝ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï9.5¥¥í¥°¥é¥à¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Éý55¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ65.5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥µ¥¤¥É¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãµ¤¹»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢ÆÉ½ñ¤ä»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò·àÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¶õ´Ö¤Î¼Á¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢ÃÎÅª¤ÊËèÆü¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢º£¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤°ìÂæ¤À¡£
