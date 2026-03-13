¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¼ÒÆâ¤Ç¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Êó¹ð¢ªÆ±Î½¤Î¹ª¤ß¤Ê±³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
À¶ÁÝºî¶È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¦¾ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÀïØË¤Î½ÐÍè»ö¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿Æ±Î½¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä±³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¡¢¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à±³¤ÎÊó¹ð
µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡Ö¤ª¤ä?¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂèÏ»´¶¤Ï¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¡£µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤Î°ìÉôÊ¬¤òÏÄ¶Ê¤·¤Æ²ò¼á¤·¡¢¡ÖÊÒ¿Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦ÏÃ¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾å»Ê¤Ï¡¢Æ±Î½¤¬»ý¤ÄÎ¥º§Îò¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¡Ö¿Í¤¬¿Í¤ò´Ù¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¼»ÅÊ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈµûÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¸ÉÎ©¤òËÉ¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ
µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö»Å»ö¤Ï»Å»ö¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢±³¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¼þ°Ï¤È±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ëÁ°¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö·ë¶É¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£É½ÌÌ¾å¤Î¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤µ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤¤¤«¤Ë¼þ°Ï¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)
