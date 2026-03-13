¥µ¥ó¥ê¥ª´Æ½¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡×1¹æÅ¹¤¬¥ë¥ß¥Í¿·½É¤ËOPEN¡ª¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»³ÅÄÍ¥¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Íè¾ì
2026Ç¯3·î6Æü¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤¬¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª´Æ½¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house(¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹)¡×1¹æÅ¹¤¬¡¢¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í2¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¡¢»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤é¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¡É¤òÌÏ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò°·¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡ª
»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¤ÏÀÖ¤¤¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÂç¿Í¡ÈKawaii¡É¥³¡¼¥Ç¤ÇÍè¾ì¡£Å¹Æâ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ²ó¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôÍß¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Å¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×(³Æ1980±ß/Á´20¼ï)¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»³²¼¤µ¤ó¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¤³¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ï¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅ¹Æâ¤ò²ó¤ë»Ñ¤â¸«¤»¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë»ö¼Â¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤äËí¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¤ò¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÉô²°¤ÏÀÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÎ®¤ìÅª¤Ë¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÉô²°¤¬¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»ö¾ð¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡ÈKawaii¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡×1¹æÅ¹¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥Á¥å¡¼¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹¤¬¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥ó¥×¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¡¢»×¤ï¤º»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»îÃå¼¼¤Ê¤É¡¢±Ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Å¸³«¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Û¡¼¥à¥°¥Ã¥º¡¦²Û»Ò¤Ê¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ñ¥ó¤òÁª¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¡É¤òÌÏ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥È¥ó¥°¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡£Å¹Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë½ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
