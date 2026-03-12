冬から春へ移ろう今こそ行きたい！絶景とともに楽しむ広島県のおすすめ温泉
空や海、そして山々が冬の装いを脱ぎ捨て、暖かな雰囲気を感じられる今の時季。旅行先として特におすすめしたいのが、確かな春の訪れを楽しめる広島県だ。
【写真】江田島荘にある「えたじま温泉」
広島には名物グルメや観光スポットが数多く存在しているが、実は温泉も魅力的。今回は、寒さでこわばった心と体を優しく解きほぐし、新しい季節への活力を与えてくれる広島の人気温泉を紹介する。
■厳島神社を望める「宮浜温泉」
瀬戸内海沿いの廿日市市に位置する宮浜温泉は、心も体も安らげる静かな温泉地。対岸には世界遺産・厳島神社が佇み、潮風を感じながら湯に浸かる癒やしの時間を堪能できる。泉質は弱アルカリ性単純温泉で肌にやさしく、“美肌の湯”としても評判だ。
宮浜温泉は市街地からもアクセスがよく、宮島観光とセットで訪れる観光客が多いことも特徴。温泉街には、瀬戸内の海鮮を使った料理を提供する旅館や日帰り温泉施設があり、さまざまな楽しみ方ができる。
■宿にも注目したい「えたじま温泉」
瀬戸内海に浮かぶえたじま温泉は、広島市からフェリーで約30分のところにある、江田島市内の海辺の温泉地だ。海と山に囲まれた自然の中で波音を聞きながら湯に浸かれば、日々の疲れをリフレッシュできること間違いなし。泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉で、保温効果が高く“あたたまりの湯”として定評がある。
えたじま温泉の源泉を引く宿「江田島荘」は、“ホテル界のアカデミー賞”といわれる「WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2024」において「Luxury Hot Spring 部門」で日本初の世界最高位を受賞している。また、「Luxury All Inclusive Hotel 部門」と「Luxury Small Hotel 部門」でも日本で初めてアジア大陸最高位に輝き、3冠の快挙を成し遂げている。
■美景に包まれる“隠れた名湯”「帝釈峡温泉」
中国山地のほぼ中央に位置する帝釈峡は、石灰岩が浸食してできた峡谷美で知られる国定公園だ。その周辺に湧く帝釈峡温泉は、自然と静寂に包まれた“隠れた名湯”。泉質は単純弱放射能泉で、冷え性や疲労回復に効果があるとされている。
冬から春へと移り変わる時季は、寒さで凍った滝や氷柱が少しずつ溶け始め、朝には霧氷が枝を飾る幻想的な光景が見られるのも人気の理由だ。
冬が残した凛とした空気の中に、柔らかな春の息吹を感じられる広島の街。移ろいの時季ならではの景色を体感しに、温泉旅行に訪れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
