源泉かけ流しの“美肌の湯”に何度でも浸かりたい。信州の老舗宿「クラブウィンダム千曲館 長野」は、車6分で桜の絶景も
“日本名湯100選”にも選ばれ、美肌の湯として名高い信州・戸倉上山田温泉。その温泉街に、大正期創業の約100年続く老舗宿「クラブウィンダム千曲館 長野」がある。源泉かけ流しの“美肌の湯”を楽しめる6つの浴場に、信州の旬を味わう会席料理――。さらに宿から車でわずか6分の場所には、約500本の桜が山の斜面を埋め尽くすお花見スポットもある。温泉とお花見、どちらも欲張りたい大人の春旅にぴったりの宿を紹介しよう。
【写真】庭園の緑と滝を望む露天風呂「聴瀧の湯」。池に浮かぶような造りが特徴
■開湯130年“美肌の湯”と6つの浴場を楽しむ老舗宿
戸倉上山田温泉は、善光寺詣りの「精進落としの湯」として古くから親しまれてきた温泉地。その歴史は130年を数え、いまなお多くの湯治客や旅行者に愛されている。クラブウィンダム千曲館 長野は、そんな名湯の地に大正期から続く老舗旅館だ。日本の名勝に指定されている「田毎の月(姨捨の棚田)」を望む立地で、周囲には信州らしいのどかな風景が広がっている。
最大の魅力は、なんといっても源泉かけ流しの温泉。泉質は単純硫黄泉で、肌に優しく柔らかな湯ざわりから「美肌の湯」と称される。館内には2つの源泉井戸から湧き出る湯を引いた6つの浴場があり、池に浮かぶ露天風呂「聴瀧の湯」では滝の音と錦鯉を眺めながらの入浴が楽しめる。また、創業当時の湯殿を再現した貸切温泉「大正ロマンの湯」も見逃せない。ステンドグラスと小丸タイルが醸すレトロな空間で、千曲源泉と上山田源泉の2種類を掛け流しで贅沢に味わえる。
■国産牛の会席コースに信州の地酒。愛犬同伴OKの客室も
食事も、この宿を語るうえで外せないポイント。夕食は信州で育った国産牛をメインに据えた会席コースで、「しゃぶしゃぶ」か「すき焼き」を好みで選べるのがうれしい。地元蔵元の銘酒を飲み比べできる利き酒セットも用意されているので、夕食のお供にぜひ試してみてほしい。朝食には長野県産コシヒカリや信州味噌仕立てのお味噌汁が並び、甘みがぎゅっと詰まった信州りんごジュースも添えられる。
客室は趣ある和室からモダンな洋室まで、旅のスタイルに合わせて選べる多彩なラインナップ。愛犬家には体重12キロ未満の小型犬2頭まで同伴可能な「ドッグフレンドリーツイン」もある。館内にはカフェ＆バーを併設しているほか、無料のレンタサイクルで千曲川沿いをのんびり走ることもできる。
■宿から車6分！約500本の桜と日本一の天狗像「戸倉宿サクラケアパーク」
温泉でたっぷり癒やされたら、ぜひ足を延ばしたいのが「戸倉宿サクラケアパーク」だ。宿から車でわずか6分、山の斜面を利用した広大な公園で、春になると約500本の桜が斜面一帯をピンクに染め上げる。
この公園のシンボルは、高さ8.08メートルの巨大な千曲天狗像。日本一の大きさを誇るその堂々たる姿も、満開の時期にはあたり一面の桜に埋もれてしまうという。天狗像のそばまで登れば、眼下に千曲川と戸倉上山田の温泉街を見渡す眺望が広がり、桜とあわせてまさに見事な景色を堪能できる。
園内にはウサギやヤギがいるほか、ローラー滑り台をはじめとした遊具も充実しており、子ども連れの旅にもぴったり。桜の見頃は例年4月上旬〜中旬で、花見シーズンは混雑が予想されるため、なるべく公共交通機関の利用を。なお、2025年4月に「戸倉宿キティパーク」から現在の名称に変更されている。
クラブウィンダム千曲館 長野へは、東京都心から公共交通機関または車で約3時間。最寄り駅はしなの鉄道「戸倉駅」で、予約制の送迎バスに乗れば約6分で到着する。車の場合は屋外駐車場が無料で利用可能だ。善光寺や日本の名勝「田毎の月(姨捨の棚田)」、春のあんず祭りなど、周辺には見どころも豊富。温泉と桜を起点に、信州の春をまるごと味わう旅を計画してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
