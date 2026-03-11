夫「明後日祭りに行くから」→「誰がお前と行くなんて言った？」支度をして楽しみにしていたのにあまりにひどい仕打ち【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
ゆっぺ(@yuppe2)さんは、祖母であるキヨさんの波乱万丈な半生を描いた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』で注目を集めている。幼少期に父を亡くし、家が貧しかったことから叔母夫婦の養子となったキヨさん。養母からの凄惨な家庭内いじめを耐え抜き、お見合い結婚でようやく幸せを掴むかと思われたが、そこにはさらなる苦難が待ち受けていた。
お見合い当初は「いい人そう」に見えた夫の平吉さんは、実は凄まじい男尊女卑の塊のような人物であった。キヨさんが寝る間も惜しんで貯めたお金を勝手に引き出し、すべてお酒に使い果たすという非道な振る舞いを繰り返す。
なかでも、ゆっぺさんが「どうしても許せない」と語るのは、無理やり関係を持ち妊娠させておきながら、キヨさんに対して「堕ろせ」と言い放った出来事だ。経済的な困窮だけでなく、尊厳さえも踏みにじる夫との生活は、想像を絶するものだった。
平吉さんはお金に無頓着であったため、キヨさんは自力で家族を守る術を見つけなければならなかった。とにかく無駄を出さないよう心がけ、売り物にならない桃やリンゴは缶詰工場へ持ち込んでお金に換えた。
卵が高く売れると知れば鶏を飼い始め、どうしてもお金に困ったときには農協に掛け合って資金を借りるなど、凄まじいバイタリティで生活を工面し続けた。どんな過酷な状況下でも、キヨさんは決して「誰かのせい」にせず、自分の責任で生き抜く道を切り拓いていった。
■自分自身で決めるという哲学
キヨさんが残した「どんなに自分が正しいと思っても、必ず批判する人は出てくる。どうせどちらを選んでも批判されるなら、自分の心に正直な道を選んだほうがよい」という言葉は、現代を生きる私たちの心にも深く刺さる。
他人に左右されず、大切なことは自分自身で決める。凄惨な境遇を乗り越え、「日本一幸せ」と笑えるようになったキヨさんの前向きな生き方は、多くの読者に確かな勇気を与えてくれる。まだ読んでいない人は、ぜひこの機会にキヨさんの魂の物語に触れてみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。