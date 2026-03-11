「青春は若者だけのものじゃない！」公園で見かけたおばちゃん2人が教えてくれた尊い関係に感動 【作者に聞く】
【ほっこり】青春は若者だけのものじゃない！何歳になっても青春を忘れない2人を見た
青木ぼんろ(@aobonro)さんは、サラリーマンとしての日常を哀愁漂うタッチで描く漫画家だ。自身の体験をベースにした物語は、多くの読者から共感を集めている。今回は、あるおばちゃん2人の交流を通じて「青春」という言葉の真意を再確認したエピソードを紹介する。
■青春に終わりはない
青木さんはあるとき、公園でおばちゃん2人が仲よく過ごす姿を目撃した。その様子は学生時代のそれと変わらず、まさに青春そのものだった。青木さんは「青春に終わりなどないのかもしれない」と語る。自分自身も昔からの友人と会えば、当時の感覚に戻ってふざけ合うことがあるという。いくつになっても変わらない友情の形は、見る者の心を温かくさせる。
そんな青木さんがかつてあこがれたのは、田舎の田んぼ道を彼女と自転車で走るような、清涼飲料水のCMのような青春ライフだった。現実は男友達と過ごす日々だったが、それはそれで楽しかったと振り返る。一方で、ダイエット目的で始めた公園でのランニングは「紆余曲折あり、やめた」と明かす。理想を追い求めつつも、現実の波に揉まれるサラリーマンの姿は、おもしろくもどこか愛おしい。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。