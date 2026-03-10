顧客からの理不尽なクレーム→先輩局員が放つ「クソ客なんかに潰されんなよ」現役郵便局員らが深く共感 【作者に聞く】
送達ねこ(@jinjanosandou)さんは、現役の郵便局員として働きながら、同僚や他局から寄せられた実体験を漫画化している。本作『浮遊する首』は、ある事故現場で囁かれる不気味な噂と、その裏に隠されたおそろしい人間心理を描いた物語だ。
■攻撃的な姑と浮遊する首の噂
郵便配達員のハルさんは、担当エリアで「ちょっと難しいお客様」からクレームを受けていた。転入してきたばかりのそのご婦人は、配達員を捕まえては「手紙を捨てているのではないか」という謂れのない怒りをぶつけ、嫁の悪口を並べ立てることで有名だった。ところが、そんなアグレッシブな彼女が急に怯えだし、「日暮れ時に高架の上に人の首が浮かぶ」という噂を口にするようになる。
ハルさんが不審に思ってネットで調べると、そこにはある情報がヒットした。実はこの怪奇現象、オカルトではなくサイコ寄りの「人怖」だったのである。発端は、姑から無理難題を押しつけられていたお嫁さんが、子供を守るために「前に事故があって、園で乗り合い禁止になった」と嘘の理由を伝えたことだった。恐怖によって日に日に弱っていく姑に対し、満足げな表情を見せるお嫁さんの姿は、どのような怪異よりもおそろしい。
■接客現場の過酷さと職員の尊厳
作中では、先輩局員が放つ「クソ客なんかに潰されんなよ」という言葉が強い印象を残す。これは、顧客からの理不尽な要求によって心身を壊す同僚を間近で見てきた、現役局員ならではの切実な訴えだ。
作者の送達ねこさん自身も、女性職員に執拗に粘着する男性客などの対応を経験してきたという。「彼女は嫌がっている芝居をしているだけだ」と主張するような、意思疎通が難しい相手も存在する。昨今、理不尽な言動には毅然とした態度を取ろうという意識が高まっているが、送達ねこさんは、現場の職員を守るためには組織全体での対応が不可欠であると説く。
ちなみに、冒頭のご婦人が出していた「手紙が届かない」というクレームだが、調査の結果、差出人が「そもそも手紙を出していなかった」ことが判明した。人騒がせなトラブルの裏には、常に何らかの人間模様が隠されている。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
