開園7周年記念イベントも！春の花に包まれる「ムーミンバレーパーク」で「SPRING FESTIVAL」開催
2026年3月16日(月)に開園7周年を迎える「ムーミンバレーパーク」では、開園記念日を含む2026年2月28日〜4月5日(日)に、春の訪れとアニバーサリーを祝うイベント「SPRING FESTIVAL」を開催する。
「オリジナルステッカー」を配布
■開園7周記念のスペシャルイベントを開催
暗くて長い冬を冬眠して過ごすムーミン一家。鳥がさえずり、色とりどりの花が咲く春は、ムーミンたちにとっても待ちに待った特別な季節。また「ムーミンバレーパーク」も開園記念日を迎えるタイミングということもあり、春を歓迎し、開園を祝うさまざまなイベントを実施する。
7周記念のスペシャルイベント第1弾として2月28日〜3月15日(日)の期間には、「オリジナルステッカー」を配布。ムーミン谷の仲間たちが仲良くペアやトリオで写る絵柄は全7種。「ムーミンバレーパーク」来園者、1人に1枚日替わりで配布される。開園から配布され、なくなり次第終了となるので、早めに足を運ぼう。
配布スケジュール：
ムーミン＆スナフキン/2月28日、3月5日
リトルミイ＆スノークのおじょうさん/3月1日、 3月6日
ムーミンパパ＆ムーミンママ/3月2日、 3月9日
スナフキン＆リトルミイ/3月3日、3月11日(水)、3月15日(日)
スティンキー＆スニフ/3月4日、 3月12日(木)
ムーミン＆スノークのおじょうさん/3月7日、 3月10日、 3月14日(土)
ムーミン＆スナフキン＆スニフ/3月8日、3月13日(金)
第2弾は開園記念日当日、3月16日(月)に実施。第1弾とは異なるデザインのスペシャルなプレゼントを配布予定。現時点では内容はシークレットになっていて、後日、公式サイトや公式SNSで公開となる。どんなものになるのか、チェックしよう。
■屋外ステージ「エンマの劇場」がリニューアル
「ムーミンバレーパーク」のシンボルでもある、屋外ステージ「エンマの劇場」。これまでムーミンたちのかわいくて楽しいパフォーマンスが繰り広げられてきた。この「エンマの劇場」が全天候型のテントとなり、ムーミン物語の世界を表現したライブエンターテインメントが楽しめる没入シアターにリニューアルする。ムーミン谷の仲間たちによるショーはもちろん、スクリーンでの物語の上映や、キャラクターグリーティング、映像演出など、これまで以上に楽しめるコンテンツが増える予定。3月14日(土)から、新しい演目がスタート。詳細は後日、公開される。
3月14日(土)は、7周年を祝う「ムーミン谷の湖上花火大会」もスペシャルバージョンで開催。アニバーサリーの夜空に、色鮮やかな花火が打ち上がり、特別な夜を演出する。
花火は、開園記念日の3月16日(月)にも。通常の湖上花火大会がバージョンアップし、いつもより豪華な特別演出で行われる。華やかな花火を見ながら、アニバーサリーを祝おう。
3月16日(月)には、「レットゥラ ラウンジ」で「ムーミンバレーパーク7周年のお祝い〜レットゥラ ラウンジでKippis〜」をランチ(大人1万1000円)とディナー(大人1万2500円)の2回開催する。特別なメニューはもちろん、ムーミン谷の仲間たちによるミニショーを見ながら食事が楽しめる特別な時間。事前にチケットの販売があるので、気になる人はチェックしよう。
「ムーミンバレーパーク」では、3月中旬ごろから約2000本のルピナスが登場したり、4月11日(土)からは大好評の「ムーミン谷とアンブレラ」がスタートしたりと、楽しいイベントが目白押し。少しずつ暖かくなって、外で過ごすのも気持ちよく感じる時期。春を迎えるムーミンバレーパークでムーミンたちと一緒に楽しんでみては。
(c) Moomin Characters(TM)
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
