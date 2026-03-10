“文化の実験的ミュージアム”「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の見どころは？各プログラムをチェック！
2026年3月28日(土)、東京・高輪にある「TAKANAWA GATEWAY CITY」に、新たな文化の発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が開館。建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛け、一般財団法人JR東日本文化創造財団が運営を担う“文化の実験的ミュージアム”だ。
【画像】「ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語」の作品イメージ
アート、音楽、漫画、そして伝統芸能が混ざり合う、まさに“実験場”のような空間が広がる本ミュージアム。今回は、現時点で発表されている開館プログラムを紹介する。
■開館記念展「ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語」
開館記念のシーズンテーマ「Life as Culture - 生きるは、ブンカだ」を象徴するメインプログラムが、「ぐるぐる展―進化しつづける人類の物語」。
指紋、つむじ、回転寿司といった日常にある「ぐるぐる」から、銀河や縄文土器までを網羅し、自身の“内なるぐるぐる”と出合う展覧会だ。ぐるぐるの世界を体感できるイマーシブ空間になっており、写真映えするスポットが目白押し。
■『火の鳥』や音楽イベントなど豪華プログラムが盛りだくさん！
館内各所では、ジャンルを横断した多彩なプログラムが展開される。注目は、手塚治虫さんの名作を巨大LEDとライブナレーションで魅せる「MANGALOGUE：火の鳥」。サウンドや光、テクノロジー演出が融合し、漫画を“浴びる”ような新しいライブ体験ができる。
作品を彩るキャストには、火の鳥役に夏木マリさん、鉄腕アーム役に山寺宏一さん、猿田博士役に古田新太さん、タマミ役にあのさんと、豪華な面々が勢ぞろい。さらに、マンガローガーとして又吉直樹さんの特別出演も決定しており、公演初日である4月22日(水)と23日(木)に、舞台上にリアルキャストとして登場する予定だ。
そのほか、音楽イベントとして5月17日(日)には、世界的アーティストであるジェフ・ミルズさんが、上原ひろみさん、LEOさんと共演する一夜限りのライブも開催。5月19日(火)〜5月22日(金)には羊文学やUA、STUTS、ROTH BART BARONらが出演する「開門音楽祭」も行われる。
また、館内には靴を脱いでくつろげる約100畳の「Tatami」スペースがあり、桜の映像と和楽器の生演奏に包まれながら抹茶を味わう「畳びらき 春うららの茶会」や、落語・講談・浪曲・義太夫の人間国宝4名が集結する寄席「MoN寄席」など、伝統の粋を身近に感じるプログラムが登場予定だ。
なお、「ぐるぐる展―進化しつづける人類の物語」のチケットは2月21日から、「MANGALOGUE：火の鳥」のチケットは2月28日から、それぞれ発売中。最新のテクノロジーと人々の営みが交差する「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、2026年の注目のおでかけスポットになりそうだ。
