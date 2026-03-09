ファミマ創立45周年の合言葉は「あなたのいちばんを、たくさんつくる。『いちばんチャレンジ』」！幕開けは「新生、おむすびJAPAN」キャンペーン！
2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマート。「あなたのいちばんを、たくさんつくる。『いちばんチャレンジ』」を合言葉にさまざまな挑戦に取り組んでいく。その最初のキャンペーンとなる「新生、おむすびJAPAN」をスタートする。
【写真】創立45周年の幕開けは看板商品のおむすびキャンペーン
■ほどける食感！独自の「ふわうま製法」
今回、新たに登場するのは「大きなおむすび」3種と、具材を増量した6種のおむすび。「大きなおむすび」は名前の通り、通常の手巻きおむすびの約1.5倍というボリューム感で、「1個でも満足したい」というニーズに応えた商品。今回は2種の具材が入った3つが登場。
「大きなおむすび マヨたま肉そぼろ」(345円)は煮たまご1/2個と肉そぼろマヨネーズを合わせ、だしをきかせた醤油ベースのタレで炊き上げたご飯で包んだおむすび。背徳感さえ感じるボリューム感ながら、口の中でほどけるような食感で食べやすい。
「大きなおむすび 明太子と鮭マヨネーズ」(345円)は、鮭だしを加えた鮭マヨネーズと明太子という相性抜群の組み合わせをふんわりご飯で包んでいる。
「大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ」(320円)はこれまでよりも中の具材を増やした。甘辛い昆布の佃煮とマグロとカツオの旨味がきいたツナマヨネーズがマッチした人気の組み合わせ。
■定番の6種のおむすびの具材が約1.5倍に！
また、定番おむすびでは、値段はそのままで中具を約1.5倍に増量するキャンペーンを開催。週替わりで2商品ずつ、合計6種のおむすびが具材増量となる。まずはじめは「手巻 シーチキン(R)マヨネーズ」(198円)と「手巻 真昆布」(198円)。「手巻 シーチキン(R)マヨネーズ」はきはだまぐろとかつおを使用することで、味にコクと深みを出している。「手巻 真昆布」は北海道産の真昆布の佃煮を使用。昆布を炊き上げたあとに醤油を加えて醤油の香りと甘辛さがご飯にぴったり。
3月10日(火)からは「直巻 明太子マヨネーズ」(198円)と「直巻 焼しゃけ」(198円)。「直巻 明太子マヨネーズ」は明太子とマヨネーズを和えた人気の具材。魚由来の旨味を加えてクセになる味わいに仕上げている。「直巻 焼しゃけ」は旨味に強い醤油を使い、香ばしさを際立たせ、風味豊かな味わいになっている。
そして3月17日(火)からは「手巻 紅しゃけ」(235円)と「手巻 辛子明太子」(235円)。「手巻 紅しゃけ」は油を塗って丁寧に焼き上げた紅しゃけのふっくらとした身の旨味が楽しめる。「手巻 辛子明太子」は明太子に昆布の旨味を加えた深いコクが味わえる。
さらに、3月3日〜9日(月)まではおむすびを2個買うごとに合計価格から45円引きというお得なキャンペーンも実施。さらに3月10日(火)〜23日(月)にはファミチキ(骨なし)かファミチキレッド1個とおむすび全品のうち1個をセットで購入すると税込合計価格から100円引きになる。
おいしく、お得にファミマのおむすびが食べられる「新生、おむすびJAPAN」キャンペーン。ファミリーマートに足を運んで、「ふわうま製法」のおむすびを味わおう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
