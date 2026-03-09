『ファミレス行こ。』と東急プラザ蒲田がコラボイベントを開催！聖地・K田で「カマタしようぜ！」
東京都大田区の「東急プラザ蒲田」にて、2026年3月12日(木)から31日(火)までの期間、和山やまさんの人気漫画『ファミレス行こ。』とコラボレーションしたイベント「ファミレス行こ。×カマタしようぜ！」が開催される。物語の舞台でもある蒲田の街が、作品の世界に染まるファン必見の春休みイベントだ。
【画像】このシーンを選ぶのか…！なオリジナルステッカー
■完結＆コミックス下巻発売を記念した地元・蒲田での特別企画
本イベントは、「月刊コミックビーム」(KADOKAWA)で連載中の大人気シリーズ『ファミレス行こ。』の完結と、コミックス下巻の発売を記念して実施されるもの。
東急プラザ蒲田が2025年に策定したスローガン「カマタしようぜ！」の一環として、作品の舞台である地元・蒲田を盛り上げるべく、今回の強力タッグが実現した。
■限定ステッカー配布や館内ジャック、バーボンロードも作品仕様に
期間中は、館内各所で作品の世界観を堪能できる仕掛けが満載だ。
まず注目したいのが、イベント限定のオリジナルステッカーの配布。館内の対象店舗にて税込み1500円以上利用すると、原作シーンやコミックス表紙をデザインしたステッカー(全8種)がランダムで1枚プレゼントされる。1会計につき1枚、なくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。
また、館内3階や屋上エレベーターホール付近には、コラボビジュアルを採用したフォトパネルが登場。さらに、原作の貴重な原画イラストを使用した館内装飾がいたる所に展開され、ショッピングを楽しみながら作品の空気に浸ることができる。
さらに館内を飛び出し、蒲田駅西口の飲食店街「バーボンロード」も作品がジャック。コミックスの表紙や名シーンをあしらったフラッグが掲げられ、街全体で完結を祝うお祭りムードを演出する。
■「街との絆」を深めるスローガン「カマタしようぜ！」
1968年の開業以来、地域コミュニティの拠点として歩んできた東急プラザ蒲田。2024年末からは「街や住民の皆様とさらに強い絆を結ぶこと」をテーマに、新スローガン「カマタしようぜ！」を掲げている。
担当者は「今回は蒲田が舞台の作品が完結を迎えるタイミング。このイベントを通じて、地元の皆様やお客様の新たなコミュニケーションの機会を創出し、一緒に蒲田を盛り上げていきたい」と意欲を見せる。
作品ファンはもちろん、春休みの外出先を探している人も、この機会にどっぷりと“蒲田”の魅力と『ファミレス行こ。』の世界を体感してみてはいかがだろうか。
■ファミレス行こ。×カマタしようぜ！
期間：2026年3月12日(木)〜31日(火)
場所：東急プラザ蒲田 館内各所
内容：オリジナルステッカーの配布、フォトパネルの展示、原画イラストを使用した館内装飾
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
