【愛犬と老い】いつかはこの温かさもなくなってしまう？愛犬の老いに直面する飼い主の苦悩と葛藤【作者に聞いた】
X(旧Twitter) を中心に漫画を公開しているあみだむく(@higemoku)さんは、2024年2月に「愛犬の老いに直面する話」を投稿すると8.2万超えのいいねを獲得。主人公の青年が愛犬の老いに向き合う心情などがリアルに描かれている。ペットを飼っている人なら、誰もが一度は経験する出来事ではないだろうか。本作の誕生秘話や実体験などについて、あみだむくさんにインタビューした。
愛犬と暮らす主人公が、その老いと向き合っていく姿に共感が集まる本作。主人公の揺れ動く心情が、丁寧かつリアルに描かれている。作者のあみだむくさんは、「飼っていた愛犬との日々で私が感じたことをもとに描いているので、実話に近いです」と語る。
制作のきっかけについて尋ねると、「14歳半ば頃から急激に老いて行く愛犬を見て、いつか終わる日を意識し不安を感じたのでそれを少しでも前向きなものにしたかったのと、そのときの気持ちや犬との他愛ない出来事を覚えておくために漫画にしました」と教えてくれた。
ペットの多くは人よりも寿命が短い。ともに暮らすということは、いつか訪れる別れと向き合うことでもある。あみだむくさんは、「人間よりもさらに早く老いて行くのでたった1カ月や1週間でも別の犬のように変化してしまいます。これから本格的な介護が始まるだろうと思った矢先に、もともと患っていた腎臓病が急激に悪化して愛犬は亡くなってしまったので、私はそこまで長く本格的な介護をしたわけではないのですが、その老いの速さを目の当たりにしていると気持ちが追いつかず、焦りが出てきて不安を感じていました」と当時を振り返った。
急速に進む老いを前に、心の準備が追いつかない。本作「愛犬の老いに直面する話」のそんな切実な思いにぜひ触れてみて。
取材協力：あみだむく(@higemoku)
