【なんで？】「私のことなんか忘れてしまったと思っていたのに」認知症の母が最期に娘に伝えたかったこととは【作者に聞いた】

【なんで？】「私のことなんか忘れてしまったと思っていたのに」認知症の母が最期に娘に伝えたかったこととは【作者に聞いた】