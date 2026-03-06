¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¡£Æü¾ï¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë°ìÂ¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌEVA¤¬À¸¤à½À¤é¤«¤ÊÂÎ¢´¶³Ð¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¥Ó¥Ã¥°N¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö430¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤È¥µ¥É¥ëÉô¤ÎN¥í¥´¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢É³¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹Ã¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï·ÚÎÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿EVA¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤È¤ÎÀßÃÖ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤ÊÂÎ¢´¶³Ð¤ò¼Â¸½¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
200¥°¥é¥à°Ê²¼¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î·Ú¤µ¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤Î±¿Æ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊÍú¤¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤ÊÂ¸µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
·Ú²÷¤µ¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ËèÆü¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¡£
·ÚÎÌEVA¤¬À¸¤à½À¤é¤«¤ÊÂÎ¢´¶³Ð¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¥Ó¥Ã¥°N¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö430¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤È¥µ¥É¥ëÉô¤ÎN¥í¥´¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢É³¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹Ã¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï·ÚÎÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿EVA¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤È¤ÎÀßÃÖ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤ÊÂÎ¢´¶³Ð¤ò¼Â¸½¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
200¥°¥é¥à°Ê²¼¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î·Ú¤µ¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤Î±¿Æ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊÍú¤¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤ÊÂ¸µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
·Ú²÷¤µ¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ËèÆü¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¡£