忘れられない誕生日はセイウチと!?”プロおひとりさま”による、おひとりさまのための、おひとりさまの楽しみ方【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「おひとりさま」の楽しみ方を紹介するドラマや漫画が人気を集めている。今回は、独身歴20年超え、気付いたらおひとりさま「プロ」と呼ばれるようになっていたイラストレーターカマタミワ(@kamatamiwa)さんの人気ブログ「一人暮らしカマタミワの半径3メートルのカオス」を紹介しよう。
■自由を思い切り満喫するおひとりさま
本作「一人暮らしカマタミワの半径3メートルのカオス」は作者・カマタミワさんのおひとりさま生活を描いたエッセイだ。2015年から描き始めたという本作は「20年以上前から書いている自分の日記を読み返したときに、漫画にしてネットに載せたら『楽しんで読んでくれる人がいるかも？』と思ったことがきっかけの1つです」と、カマタさんは語る。
カマタさんがおひとりさまの幸せを感じるときは「自由を思い切り満喫しているときなどです」と言い、反対に誰かいてくれたらと感じるときは「自分1人で変な失敗をしたり、変な寝言を言ったりしたときです。誰かに突っ込んでもらいたいなと思うので、代わりにブログに描いて読者さんに突っ込んでいただいています(笑)」と教えてくれた。
数ある人気エピソードのなかでも、誕生日プレゼントでセイウチに素手で餌やりをすることになった「ある意味一生忘れられない誕生祝い」は、読者から「電車で読むのは危険！声を出して笑ってしまう」との感想が寄せられている話題作である。最後にカマタさんは「いつも読んでくださる方、ありがとうございます。いいねやコメントやRP、とても励みになっております！この先ずっと10年後、20年後も絵日記を描いていたいなと思っていますので、よかったらお付き合いいただけたらうれしいです」と読者へ向けてコメントを寄せてくれた。
おひとりさまの楽しみ方はさまざま！新しい楽しみ方に出会えるかも？ぜひ読んでみて。
取材協力：カマタミワ(@kamatamiwa)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。