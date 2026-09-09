鍋や五徳の頑固な汚れが“擦らず”落ちた！ ダイソー330円「油汚れコゲ落とし」が想像以上だった
コンロの五徳や鍋についた、がんこな油汚れやコゲ。洗剤を付けてゴシゴシ擦ってもなかなか落ちず、「もう買い替えるしかないかも」と思った経験がある人も多いのではないでしょうか。
そんな時に見つけたのが、ダイソーの「油汚れコゲ落とし」。330円（税込）という手頃さですが、果たして頑固なコゲまで落とせるのか気になるところです。今回はステンレス製の五徳と鍋を使い、その実力を実際に試してみました。
◆DAISO「油汚れコゲ落とし」330円（税込）
今回使用したのは、ダイソーで購入した「油汚れコゲ落とし」（330円・税込）。ダイソーの掃除グッズには優秀なアイテムが多い印象ですが、“コゲ落とし”となると正直ハードルが高そう……。
この商品は研磨剤不使用で、擦らずに汚れを浮かせるタイプなので、キズがつきにくいのはうれしいポイントです。使用できる素材はパッケージに細かく記載されているため、事前に確認してから使う必要があります。
【用途】
ガスコンロ、グリル、ステンレス製品、フライヤー、レンジ、換気扇（モーターを除く）、グリルフィルター、ダクト、レンジ周りの壁（ステンレス、磁器タイル等）、床（ビニール製、磁器タイル等）に付着した油汚れの洗浄、コゲ除去
【使えない箇所】
アルミ、絹、銀、真ちゅう、スズ製品、亜鉛メッキ製品、ガラス製品（窓ガラス、鏡、IHヒーターのガラストップ）、水がしみ込む物（木製床、フローリング床、白木、畳、カーペット、しっくい壁）
◆ステンレス鍋のコゲ落としに使ってみた
まずは、長年使用している鍋底のコゲ。ゴシゴシ擦るとキズがつくため、筆者も10年ほど放置してきた“頑固ゾーン”です。ここに「油汚れコゲ落とし」がどこまで効くのか検証しました。
まずは泡タイプのスプレーをコゲ部分全体に吹きかけ、上からラップで密閉。
ゴシゴシ擦る必要はなく、15分ほど放置するだけでOKです。
時間が経つとラップが茶色く変色し、汚れが浮き出ているのが一目でわかる状態に。期待できそうな印象です！
ラップを外して軽くなでると、スルスルと汚れが落ちていき、思わず感動！これまでさまざまな方法を試してきましたが、ここまで簡単に落ちるのは初めてでした。
掃除前と比べても違いは一目瞭然。“スプレーして放置するだけ”という手軽さは、忙しい人にとってもありがたいポイントです。
◆五徳のコゲ落としにも使える
続いては、汚れがちな五徳。見て見ぬふりを続けてしまい、掃除がおっくうに……。
そんな時に見つけたのが、ダイソーの「油汚れコゲ落とし」。330円（税込）という手頃さですが、果たして頑固なコゲまで落とせるのか気になるところです。今回はステンレス製の五徳と鍋を使い、その実力を実際に試してみました。
今回使用したのは、ダイソーで購入した「油汚れコゲ落とし」（330円・税込）。ダイソーの掃除グッズには優秀なアイテムが多い印象ですが、“コゲ落とし”となると正直ハードルが高そう……。
この商品は研磨剤不使用で、擦らずに汚れを浮かせるタイプなので、キズがつきにくいのはうれしいポイントです。使用できる素材はパッケージに細かく記載されているため、事前に確認してから使う必要があります。
【用途】
ガスコンロ、グリル、ステンレス製品、フライヤー、レンジ、換気扇（モーターを除く）、グリルフィルター、ダクト、レンジ周りの壁（ステンレス、磁器タイル等）、床（ビニール製、磁器タイル等）に付着した油汚れの洗浄、コゲ除去
【使えない箇所】
アルミ、絹、銀、真ちゅう、スズ製品、亜鉛メッキ製品、ガラス製品（窓ガラス、鏡、IHヒーターのガラストップ）、水がしみ込む物（木製床、フローリング床、白木、畳、カーペット、しっくい壁）
◆ステンレス鍋のコゲ落としに使ってみた
まずは、長年使用している鍋底のコゲ。ゴシゴシ擦るとキズがつくため、筆者も10年ほど放置してきた“頑固ゾーン”です。ここに「油汚れコゲ落とし」がどこまで効くのか検証しました。
まずは泡タイプのスプレーをコゲ部分全体に吹きかけ、上からラップで密閉。
ゴシゴシ擦る必要はなく、15分ほど放置するだけでOKです。
時間が経つとラップが茶色く変色し、汚れが浮き出ているのが一目でわかる状態に。期待できそうな印象です！
ラップを外して軽くなでると、スルスルと汚れが落ちていき、思わず感動！これまでさまざまな方法を試してきましたが、ここまで簡単に落ちるのは初めてでした。
掃除前と比べても違いは一目瞭然。“スプレーして放置するだけ”という手軽さは、忙しい人にとってもありがたいポイントです。
◆五徳のコゲ落としにも使える
続いては、汚れがちな五徳。見て見ぬふりを続けてしまい、掃除がおっくうに……。