起毛のやわらかさと、ワッフルのぬくもりをそのままに【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
空気をまとうような暖かさ。ワッフルが心地よい一枚【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、肌寒い時期に一枚あると心強い、クルーネックの長袖シャツだ。サイズ感をアップデートし、よりリラックスして着られるゆとりのあるシルエットに仕上げている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
凹凸のあるワッフル生地は通気性に優れ、生地と体の間に空気の層をつくることで体温を逃がしにくく、暖かさをしっかり確保する。肌面には起毛を施し、やわらかな肌触りとしなやかな着心地を追求。素肌に触れたときの心地よさが際立つ。
→【アイテム詳細を見る】
素材はリサイクルポリエステルとポリウレタンの混紡で、適度なストレッチ性があり動きやすい。洗濯しやすいイージーケア仕様のため、日常使いにも向いている。リラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出にも使いやすい万能な一着だ。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで合わせやすく、季節の変わり目に自然と手が伸びる。快適さと暖かさを両立した、使い勝手の良い長袖シャツだ。
空気をまとうような暖かさ。ワッフルが心地よい一枚【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、肌寒い時期に一枚あると心強い、クルーネックの長袖シャツだ。サイズ感をアップデートし、よりリラックスして着られるゆとりのあるシルエットに仕上げている。
→【アイテム詳細を見る】
凹凸のあるワッフル生地は通気性に優れ、生地と体の間に空気の層をつくることで体温を逃がしにくく、暖かさをしっかり確保する。肌面には起毛を施し、やわらかな肌触りとしなやかな着心地を追求。素肌に触れたときの心地よさが際立つ。
→【アイテム詳細を見る】
素材はリサイクルポリエステルとポリウレタンの混紡で、適度なストレッチ性があり動きやすい。洗濯しやすいイージーケア仕様のため、日常使いにも向いている。リラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出にも使いやすい万能な一着だ。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで合わせやすく、季節の変わり目に自然と手が伸びる。快適さと暖かさを両立した、使い勝手の良い長袖シャツだ。