【ホラー】「まじだったぁぁぁぁぁ！」優等生の裏側が覗ける“禁断シール”の結末に震えが止まらない!!【作者に聞く】
好きな人の部屋を覗いてみたいと思ったことはないだろうか？どんなテイストの部屋で、今何をしているのか…。そんなとき、黒魔術サイトで覗き見シール(1500円)を発見する。相手からは見えていることがバレない設計だが、「全てを知られる」ラストに戦慄が走る、兎屋まめ(@usayamame)さんの「覗き見シール」を読んで、涼しくなってみよう。
■1500円の禁断アイテム「のぞき見シール」、その実力は本物だった
好きな人の部屋を、ほんの少しだけ覗いてみたい。そんな胸の奥にしまっている願いをかなえてくれるアイテムがあったら。漫画家・兎屋まめさんが描く短編ホラー本作「覗き見シール」は、そんな危うい好奇心から始まる物語だ。
黒魔術サイトで販売されていた「覗き見シール」は、1500円という手頃な価格で手に入る不思議なアイテム。黒目シールからは、白目シールを貼った相手の部屋が見えるという一方通行の仕組みになっている。軽い気持ちで試したはずが、そこに映し出されたのは、優等生として知られる宮下さんの誰にも見られてはいけない一面だった。
本作について兎屋さんは、「自分を売り込むために商業とは別で時々X用に漫画を作ってポストしているのですが、その際に好きなブラックな世界観の内容にしようと思い作りました」と振り返る。短編では特に“怖いどんでん返し”を意識しているといい、「最後の宮下さんの表情はこだわりました。デジタル漫画ソフトのクリップスタジオのゆがみツールを使って、不規則な感じに変形させて不安定感を出しました」と制作の裏側も明かす。本作は黒魔術サイトを軸にした連作のひとつで、「元々、黒魔術サイトにまつわる連作にする」と語り、優等生の裏に潜む闇は今後さらに描かれていく予定だという。
普段から仄暗い作品を多く手がけ、「じんわり恐怖が侵食してくるような怪談めいた和のホラーが好き」と話す兎屋さん。その美意識が静かに息づく本作で、覗いてしまった先に待つものとは何なのか。気になる人はぜひ読んで欲しい作品だ。
取材協力：兎屋まめ(@usayamame)
