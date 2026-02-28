そばにいるだけで癒される。ふわふわキャラと過ごすティッシュケース【モリピロ】のポケモンティッシュケースがAmazonに登場中‼
使うたび笑顔になる。贈り物にもぴったりのキャラクターアイテム【モリピロ】のポケモンティッシュケースがAmazonに登場!
モリピロのポケモンティッシュケースは、お気に入りのキャラクターと一緒に過ごせる、置き型タイプのティッシュケースだ。対応サイズはW23.5×D12×H5.5センチメートル以下の薄型ティッシュBOXで、袋タイプにも使える。裏面からティッシュBOXを入れるだけの簡単仕様で、背面には小物を入れられるポケットも備えている。
愛らしいフォルムは細部までこだわって作られており、表情は刺繍で丁寧に表現。プリントでは出せない立体感と温かみがあり、見ているだけでほっこりする癒しの存在だ。素材にはなめらかなマイクロファイバーを採用し、マシュマロのような柔らかい触り心地が魅力。
ティッシュケースとしてはもちろん、クッション代わりやお部屋のアクセント、車内のマスコットとしても活躍する。リラックスタイムにそっと寄り添い、空間をやさしく彩ってくれるアイテムだ。
誕生日やクリスマスなどのギフトにもぴったりで、子どもから大人まで幅広く喜ばれる。正規ライセンス契約に基づいて企画・生産されたキャラクター商品なので、安心して使えるのも嬉しいポイントだ。
