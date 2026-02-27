【実話】息子の死を乗り越えようとする夫婦!?立ち直れない妻に「乗り越えなくていいじゃないか」と優しく励ます夫【作者に聞く】

【実話】息子の死を乗り越えようとする夫婦!?立ち直れない妻に「乗り越えなくていいじゃないか」と優しく励ます夫【作者に聞く】