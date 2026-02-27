【実話】息子の死を乗り越えようとする夫婦!?立ち直れない妻に「乗り越えなくていいじゃないか」と優しく励ます夫【作者に聞く】
【漫画を読む】「乗り越えなくていいじゃないか」と妻を励ます夫だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから『夜逃げ屋日記』の68〜69話を紹介するとともに、作者に事故現場で泣いていた依頼者の夫婦についても話を聞いた。
大型トラックで引っ越しの荷物を三往復して運び、すっかり夜明けになっていた。車の後部座席に依頼者の板野ケンゾウさんとユカリさん、社長が助手席に座って宮野が運転をする。
板野さん夫婦は息子のカズト君を交通事故で亡くして以来、遠出をすることが久しぶりだという。ユカリさんは先日カズト君が原っぱで遊んでいる夢を見て、自分も亡くなったらあそこに帰りたいと思ったようだ。
その話を隣で聞いていたケンゾウさんは、「ごめん…何もしてあげられなくて…」と申し訳なさそうにユカリさんに言う。するとユカリさんは「夜逃げ屋さん、カズトが亡くなった横断歩道に行ってもらえますか？」とお願いをする。ユカリさんはカズト君の死を乗り越えたいようだ。
宮野は例の横断歩道の近くで車を停め、夫婦は横断歩道の前に行ってカズト君のことを想う。しばらくするとユカリさんは泣きながら「あの子のことどうしても忘れられない」「乗り越えられそうにない…ごめんなさい」と言う。
隣にいたケンゾウさんは「もう乗り越えなくていいじゃないか…」「僕らはこれから先、ずっとあの子を想い続けてあげよう」などと話し、2人はお互いを抱きしめ合う。
仕事が無事に終わり、社長と夜逃げ屋のスタッフたちは花束を持って例の横断歩道へ向かう。このような被害者家族の夜逃げは年に数回必ずあり、社長は『なんで何もしてない被害者側が逃げる羽目になるんだろう』と思うようだ。
社長は横断歩道の近くにそっと花束を置いて、皆で手を合わせて板野さん夫婦が心安らかにいられることを願うのであった。
――事故現場で板野さん夫婦は泣いていましたね。お2人の様子を見て、宮野さんはどのように思われましたか？
この2人はこれからどうやって生きていくんだろうとか。なんでこの2人がこんな目に遭わないといけないんだろうとか。いろんなことを考えても、誰にもどうしようもなくて、ただただやるせなかったです。
『夜逃げ屋日記』は待望の第5巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
