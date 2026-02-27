ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

コンパクトなのに頼れる吸引力【アイリスオーヤマ】の軽量コンパクトな実力派クリーナーがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-26 234554


自動散水＆強力吸引。より日常で使いやすいコンパクトなサイズにリニューアル。持ち運びラクラク。家中、気軽にお掃除できる。使わない時はコンパクトに収納。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-26 234643


リンサークリーナーだから、食べこぼしや粗相など布製品の汚れが水の力でキレイに。水を吹きかけて汚れを浮かせ、水と汚れを一緒に吸い込む。

スクリーンショット 2025-08-26 234658


洗浄ブラシ付きハンドツールで、落ちにくい汚れもブラシでこすり落とす。レバーを握ると自動で散水。長時間使用しても手が疲れにくい。800ミリリットルの清水タンクで広範囲に散水。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-26 234708


MAX10,500Paのパワーで、水と汚れをしっかり吸引。皮脂が溶け始める温度は30〜40℃前後。しつこい汚れもお湯で浮かせてさっぱりキレイに。赤ちゃんやペットのいるおうちでもあんしん。人にも環境にもやさしい。