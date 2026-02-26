自分の耳に合わせて、音が育つ！【ヤマハ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
軽くて、聴きやすくて、心地いい。毎日を彩るヤマハのワイヤレス【ヤマハ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ヤマハのワイヤレスイヤホンは、アーティストが音楽に込めた想いをそのまま届ける「TRUE SOUND」を、どこへでも持ち歩ける完全ワイヤレスイヤホンだ。楽器メーカーとして培ってきた音作りの思想とアコースティックチューニングを細部まで反映し、クリアな音質と楽器のニュアンスを正確に描き出す。
ドライバーからノズルまでを一直線に配置した構造により、音が妨げられることなく鼓膜へ届き、中高音域の明瞭さが際立つ。さらに、ノズル中央と後部に設けた空気孔が圧力を最適にコントロールし、タイトで躍動感のある低音と、広がりのあるステレオ感を実現している。
専用アプリ「Headphone Control」では、5つのプリセットEQに加えて、自分好みの音質を細かく調整して保存できる。ヤマハ独自の「リスニングケア」が音量に応じて低域と高域のバランスを補正し、小さな音量でも自然で聴きやすいサウンドを保ちながら、耳への負担を抑えてくれる。
装着感にもこだわり、コンパクトな筐体に加えて側面に特殊なくぼみを設けることで、耳にフィットしやすく長時間でも快適に使える。タッチセンサーは直感的に操作でき、日常の中でストレスなく音楽を楽しめる。
持ち歩きやすく、聴きやすく、そして自分好みに調整できる。ヤマハらしい丁寧な音作りを、毎日のリスニングで気軽に味わえる一台だ。
