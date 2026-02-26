空気も、空間も、美しく整える。生活臭に強い北欧デザインモデル【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
置くだけで、においも空気もすっきり。暮らしに寄り添う【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場!
ブルーエアの空気清浄機は、ブルーエア独自の「HEPASilentテクノロジー」と「OdorFenceテクノロジー」を組み合わせ、生活臭除去率を約3倍に高めた空気清浄機だ。7段階のプロセスで空気中の有害物質とニオイをしっかり吸着・除去し、料理のにおい、ペット臭、部屋にこもる生活臭まで力強く抑えてくれる。
本体を中心に360度へきれいな空気を送り出す「Surround Boost システム」が、部屋の隅にたまりがちな汚れた空気をぐるっとかくはんし、死角をつくらない。空気を“吸う”だけでなく“巡らせる”ことで、部屋全体を効率よく整えていく。
デザインは北欧家具から着想を得たもので、空気清浄機でありながらサイドテーブルとしても使える佇まいに仕上げている。上質な素材感と落ち着いたカラーが空間に自然に溶け込み、生活感を感じさせない。プレフィルターはインテリアに合わせて選べ、部屋づくりの楽しさも広がる。
生活臭に強く、空気を美しく巡らせ、インテリアとしても成立する。暮らしの質を静かに底上げしてくれる一台だ。
