準備中なのに「今すぐ買いたいからレジを開けろ」→営業時間を無視して店内に踏み込む客が怖すぎて震える【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、開店前のスーパーに無理やり侵入する自分勝手な客を描いた実録漫画『疑問』を紹介する。
■こじ開けられる自動ドア
開店時間より前、まだ動かないはずの自動ドアを腕力でこじ開けて入ってくる客がいる。店内で従業員が準備をしているのが見えるためだろうが、入店を拒否すると「じゃあ、なんで自動ドアの鍵を開けてるんだよ」と逆ギレされることもある。客側は「入っていいということだろう」と解釈しているようだが、自動ドアの解錠はあくまで準備の一環であり、決して入店の合図ではない。
無理に侵入する人が一定数いることについて、狸谷さんは「開店準備中の店舗内で『品物を見たいから入れろ』『今すぐレジを開けろ』というのは迷惑行為でしかない。ご理解いただきたい」と訴える。一度時間を緩めてしまうと、3分前、10分前、30分前と際限なく前倒しになり、業務がグダグダになってしまう。そのため、たとえ3分前であっても扉を開けず、電話にも出ないというルールを徹底している店舗もある。
同様の問題は閉店後にも発生しており、店を閉めているのに無理やり入ってくる人もいる。スタッフは開店前、秒刻みで準備に追われているのが現実だ。本作には同業者から「混雑前に来てやっている俺はいい客だろう、と風を吹かせたり、雨だから当然入れるよねという態度の人は、一度働いてみたらよいと思う」など、多くの怒りの声が届いている。ルールを守れない客との攻防に、現場は疲弊しているのである。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。