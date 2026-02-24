荷物が多い日だってへっちゃら。ぽんぽん入れて、さっと出発！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
通学もジムも旅行もこれ一つ。気ままに動ける！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、約32リットルの大容量を備えたボックス型バックパックだ。スポーツや旅行、通学まで幅広いシーンで活躍し、荷物が多い日でもしっかり収納できる。メインルームには13インチPCを収められるクッションポケットを搭載し、デバイスを持ち歩く日にも安心だ。
下部にはシューズや衣類を分けて収納できる独立ポケットを備えており、ジム通いや部活バッグとしても使いやすい。サイドには折りたたみ傘やボトルを入れられるポケットがあり、日常の使い勝手を高めている。
ニューバランスのシューズをモチーフにしたファスナー引手や、レッドのベルトがアクセントになり、シンプルな中にも遊び心のあるデザインに仕上がっている。
撥水素材を使用し、軽量ながらタフなつくりで、機能性とデザイン性を両立したバックパックだ。
