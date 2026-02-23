「これ以上オレを怒らせるな!!」脳腫瘍と認知症の父からの暴言！追い詰められた息子が奮闘する姿に反響【作者に聞く】
母親の死後、突然父親を介護することになったクロミツさん(@kuromitsu1510)が、自らの経験を描いたコミックエッセイ「令和介護録」。脳腫瘍の影響で日常生活がままならず、認知症まで抱えた父との生活に次第に追い詰められるなか、周囲の人々や医療・介護のプロたちの力を借りて「自分らしい介護」のあり方を模索していくクロミツさんの姿には、多くの反響が寄せられた。本作について、クロミツさん本人に話を聞いた。
SNSで公開され、大きな反響を呼んだ本作「令和介護録」。作者のクロミツさんは「実体験を描き始めてから共感してもらえるようになりました。それまで共感を意識して描いたことがなかったので新鮮な体験でした」と、自分の作品が多くの人に届いた手応えと喜びを振り返る。
同作では自身の介護体験を赤裸々に描いているが、当初から介護をテーマにしようと考えていたわけではなかったそう。クロミツさんは「病で倒れた父を世話できる人間が自分しかいなかったこと」がきっかけになったと明かしてくれた。さらに、「介護生活の初期は心身ともに壮絶でしたが、気持ちが落ち着いたときに介護のマンガを描き始めました」と話す。
父親のワガママや暴言によって、クロミツさんの心がすり減っていく様子は、漫画からも伝わってくる。クロミツさんは「自分が体験したツラさを吐き出して悩みや苦しみを共有するだけでも、同じ境遇の人たちの心を多少なりとも『軽く』するんじゃないかな」と作品に込めた想いを語ってくれた。
介護は突然始まることも多く、そのときになって初めて戸惑いや葛藤に向き合う人も少なくない。そうした現実を踏まえると、クロミツさんの体験談は、やがて訪れる「親の介護」に向き合うためのヒントになるのではないだろうか。
理想論ではなく、当事者として揺れ動いた感情や葛藤が丁寧に描かれているからこそ、多くの人にとって自分自身の問題として受け止めやすい。本作「令和介護録」をまだ読んでいない方は、ぜひ読んでみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
