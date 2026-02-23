大人の余裕を演出する上質な質感！【エドウィン】のこだわりが細部に宿る二つ折り財布がAmazonで販売中！
手に取るたびに深まる愛着！【エドウィン】が贈るシンプルで使い勝手抜群の二つ折り財布がAmazonで販売中！
ジーンズなどでお馴染みのブランドEDWIN（エドウイン）によるウォレットシリーズ。合皮と再生革の切替デザインに、リベットとエンボスロゴがポイントになっている。ボックス入りでギフトにも最適。
長年のデニム作りで培われたクラフトマンシップを感じさせる、丈夫で丁寧な縫製が魅力である。飽きのこないシンプルな外観のため、自分用としてはもちろん、大切な人への贈り物としても喜ばれる。
表地に凹凸のあるエンボスロゴを施した、スタイリッシュで落ち着いたデザインが特徴である。手に馴染みやすい素材感で、日常のあらゆるシーンに自然に溶け込む洗練された仕上がりになっている。
カードポケットが充実しており、散らばりがちなカード類をスマートに整理して収納できる。コンパクトなサイズ感ながら、紙幣や小銭もスムーズに取り出せる実用的な内部設計が施されている。
ズボンのポケットや鞄の中にすっきりと収まるスリムなフォルムを実現している。機能性と耐久性を兼ね備えた設計で、長く使い続けることで変化する風合いを楽しみながら愛用できる一品である。
