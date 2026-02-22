置くだけで姿勢が整う。体を支えるおしりに快適を！【テンピュール】のクッションがAmazonに登場中‼
長時間のデスクワークも心地よく。身体に沿う上質なサポート【テンピュール】のクッションがAmazonに登場!
テンピュールのクッションは、椅子に置くだけで長時間の座り姿勢を快適に整えてくれるクッションだ。自宅でもオフィスでも使いやすく、読書やくつろぎの時間はもちろん、デスクワークやテレワークの負担軽減にも役立つ。
体温に合わせて形が変わるテンピュール素材を採用し、まるでオーダーメイドのように身体に沿うサポート力を発揮する。斜めにカットされた辺を正面にして使うことで、自然な姿勢を保ちやすく、座り心地がより安定する。別売りのランバーサポートと組み合わせれば、背中から腰まで一体的に支え、さらに快適な環境をつくれる。
カバーは取り外して洗濯でき、清潔に保ちやすい。テンピュール素材はデンマークの自社工場で厳しい品質管理のもと製造されており、長く使える耐久性と信頼性を備えている。
サイズは2種類で、幅40×奥行42×厚み5センチメートルの標準タイプはしっかりした座り心地を求める人に向いており、幅35×奥行35×厚み4センチメートルのSサイズは自宅や車などさまざまな場所で使いやすいコンパクト設計だ。どちらも軽量で持ち運びやすく、日常のあらゆるシーンに寄り添うクッションとなっている。
