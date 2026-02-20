伸びて、吸って、洗ってくれる。家中を任せられる全自動クリーナー【シャオミ】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
賢いナビで、隅々まで美しく。暮らしが整う一台。【シャオミ】のロボット掃除機がAmazonに登場!
シャオミのロボット掃除機は一体型の大容量ステーションを備え、日々の掃除をほぼ全自動で任せられるロボット掃除機だ。デュアル自動ごみ捨てダクトにより、ダストボックスはわずか10秒で空になり、2.5リットルの大容量ダストバッグは最長75日間交換不要で使える。4リットルのウォータータンクは頻繁な補充がいらず、満水時には最大280平方メートルのモップがけに対応するため、広い住まいでも安心して任せられる。
モップは状況に応じて自動リフトし、汚れたモップで床を広げないよう配慮されている。洗浄時には自動で持ち上がり、空気乾燥時にもリフトアップして乾燥効率を高める。カーペットでは自動で10ミリメートルリフトアップし、濡らすことなく吸引力を強化するカーペットブーストモードに切り替わるため、床材に合わせた最適な清掃が可能だ。
LDSレーザーナビゲーションが室内を360度スキャンし、住まいのレイアウトを素早くマッピングする。S-Cross構造化光障害物回避システムは暗い場所でも低い障害物を検知し、スムーズに回避しながら効率的なルートで清掃を進める。
大容量・高精度・全自動を兼ね備え、日々の床掃除を大幅に軽くしてくれる頼れる一台だ。
