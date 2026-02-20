ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

レギュラーもストロングもアイスも。好みの一杯を選べる大容量モデル【タイガー魔法瓶】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!

1


タイガー魔法瓶のコーヒーメーカーは、最大8杯まで一度に抽出できる大容量タイプのコーヒーメーカーだ。レギュラー、ストロング、アイスの3つの抽出コースから好みの味わいを選べるため、家族の朝食や来客時にも活躍する。気分やシーンに合わせて味の濃さや飲み方を変えられるのが魅力だ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


抽出したコーヒーは真空断熱ステンレスサーバーにそのまま保温でき、電気を使わずに温度をキープするため、煮詰まらず香りや風味を損なわない。省エネにもつながり、時間が経っても美味しいコーヒーを楽しめる。

→【アイテム詳細を見る】

3


マイボトルへ直接ドリップできる設計で、外出前の準備もスムーズ。水タンクは着脱式で給水しやすく、各パーツは分解して洗えるため、いつでも清潔に保てる。サーバーのふたも分解洗浄が可能で、細部までしっかりお手入れできる。

→【アイテム詳細を見る】

4


たっぷり淹れて、しっかり保温し、手軽に持ち出せる。毎日のコーヒー時間をより快適にしてくれる一台だ。