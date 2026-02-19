スイッチひとつ！いつもの時間が淹れたての香りに包まれる【山善】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
ホットもアイスも気軽に一杯。毎日使いたくなるシンプルドリップ【山善】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
山善のコーヒーメーカーは、ご自宅でもオフィスでも、気軽に淹れたての本格コーヒーを楽しめるドリップ式コーヒーメーカーだ。ホットはもちろん、氷を入れたグラスに注げばアイスコーヒーも手軽に味わえるため、季節を問わず活躍する。
操作はお水とコーヒー粉をセットしてスイッチを押すだけのシンプル設計で、初めての人でも迷わず使える。タンクの注ぎ口は幅広く、水が注ぎやすい形状になっており、目盛り表示も見やすいため、必要な量をすぐに確認できる。
本体・ガラスポット・バスケットカバー・バスケットのシンプル構造でお手入れがしやすく、いつでも清潔に保てるのも魅力だ。最大水容量は650ミリリットルで、1〜5カップまで淹れられるため、朝食や休憩時間、お仕事のお供などさまざまなシーンで活躍する。
気軽さと使いやすさを両立し、毎日のコーヒー時間を心地よくしてくれる一台だ。
