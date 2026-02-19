やわらかく、弾む。毎日を支える進化系クッション【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
へたりにくい心地よさを、走りにも日常にも【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ソフトなライド感で支持されてきた「1080」が、v15としてアップデートされた。ミッドソールには新テクノロジー「INFINION」を採用し、従来のクッション性はそのままに、反発性と機能の持続性が向上している。毎日履いてもへたりにくく、柔らかな着地感と心地よいバウンスを長く楽しめるのが特徴だ。
アッパーには軽量で通気性に優れたブリーザブルメッシュを使用し、足の動きに自然にフィットする。
ランニングはもちろん、普段使いにも馴染む快適さで、長時間の着用でもストレスを感じにくい。カラーはブラック／ホワイトのコアカラーで展開され、シンプルで合わせやすいデザインに仕上がっている。
クッション性、反発性、フィット感のバランスが整った、日常からランまで幅広く活躍する一足だ。
