「パパの洗濯物と一緒にしないで！」嫌われたと思った父の勘違い…？17万人が悶絶、ツンデレ娘の毒舌に全父が泣いた【作者に聞く】
「パパの洗濯物をさ、勝手に洗濯機に入れないでって言ったよね？」 不機嫌そうに言い放つ高校生の娘。世のお父さんたちが最も恐れる「父離れ」の瞬間か――と思いきや、彼女の言葉には続きがあった。 「このシャツ、ネットに入れて洗わないと傷んじゃうんだよ」
こばやしたけし(@attake_)さんが描く『父と娘の日常。』は、冷たい態度の裏側に隠しきれない「パパ大好き」が溢れ出す、至福のギャップ萌え漫画だ。SNSで「娘の返しにデレる」「ニマニマが止まらない」と大きな反響を呼んでいる本作の魅力に迫った。
本作に登場する娘は、一見すると反抗期真っ盛りのクールな女子高生だ。深夜に帰宅したパパを玄関先で「おかえり」と迎えつつも、「言われなくても今寝るとこ」と素っ気ない。しかし、彼女は去り際にこう言い残す。 「夕飯パスタだから。今茹で上がったからすぐ食べて」
パパの帰宅時間を見計らって調理し、温かい食事を用意して待っていた娘。そのツンツンした言動の裏に透けて見える献身的な優しさに、読者はパパと一緒に「グッと胸が熱くなる」体験をすることになる。
また、バイトを始めた理由が「パパの誕生日にサプライズでプレゼントを買うため」だったりと、彼女の行動原理は常に「パパへの愛」に基づいているのだ。
■あえて「パパを登場させない」ことで、読者が父親になりきれる魔法
作者のこばやしさんは、本作を「一見厳しい娘が、実はパパを思っている」というギャップを面白がるために描き始めた。面白いのは、作中にパパの姿がほとんど登場しないことだ。
父親を画的に登場させないのは、読者の皆さんに擬似的に『この娘の父親』の気分を味わってもらいたいからです。ベタベタ甘えるのではなく、何気ない会話だけでお互いを思い合う関係を描くようにこだわっています。SNSのタイムラインで一目で伝わるよう、1ページ完結のスタイルを貫いているのも、現代の読者に寄り添った工夫だ。
■「家族の信頼関係」を描く、何気ない日常の尊さ
溺愛し合うわけではない。絶妙な距離感を保ちながら、生活の端々で絆を確認し合う父と娘。 「娘の視点で考えるとどうなるか？」を常に考え、洗濯や掃除といった何気ない「日常」からネタを拾い上げているというこばやしさん。現在は、娘の学校生活を描いたアナザーストーリーも展開中だ。
取材協力：こばやしたけし(@attake_)
