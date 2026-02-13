大きな氷もすっと入る。使いやすさと上質感を両立した一杯【コールマン】のタンブラーがAmazonに登場中‼
こぼれにくく、冷めにくい。毎日を快適にする真空タンブラー【コールマン】のタンブラーがAmazonに登場!
コールマンのタンブラーは、キャンプやバーベキューなどのアウトドアはもちろん、室内やガーデン、ベランダ、オフィス、学校、ドライブまで幅広いシーンで活躍するステンレスタンブラーだ。真空耐熱構造を採用し、保温・保冷どちらにも優れた性能を発揮する。光沢加工を施した高級感のある仕上がりで、日常使いにも特別感を添えてくれる。
パッキン付きの蓋を外せば大きな氷も入れられる広い開口部で、洗浄がしやすいのも魅力だ。保温効力は1時間で82度以上、保冷効力は1時間で5度以下を保ち、飲み物を適温のまま楽しめる。
蓋はスライド式の飲み口を備え、アウトドアでも異物が入りにくく、こぼれにくい仕様になっている。
使い勝手と耐久性を兼ね備え、毎日の飲み物を快適に楽しめるタンブラーとなっている。
