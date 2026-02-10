「高身長が恥ずかしい」クラスで浮かないように…。無意識に猫背になっていた娘の健気なサイン【作者に聞く】
三姉妹の母であるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんは、育児のエッセイ漫画を通じて多くの共感を集めているクリエイターだ。連載『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』では、長女・ポン子ちゃんの猫背に悩んだ末、整骨院で驚きの診断を受けるエピソードが描かれている。
※マンガの内容はあくまで著者の経験に基づく体験談となります。描写の内容がすべての人に当てはまることではないこと、著者の主観が含まれておりますことをあらかじめご了承ください。気になる方は医師などに相談されることをおすすめします。
サヤ山サヤさんは、ポン子ちゃんの猫背が気になり、逐一背筋を伸ばすよう注意していた。また、腹筋が弱いせいだと思い、時間を見つけては上体起こし運動を促すなどの対策も講じていた。しかし、整骨院の先生から告げられたのは「猫背の原因は心」という、全く予想だにしない言葉だった。
サヤ山サヤさんは、このときの感想を「寝耳に水でした！てっきり身体的要因だと思っていたので、まさかメンタルが原因とは…。それを整骨院で言われたのも、なんだか先生がカウンセラーに見えて不思議な気がしました」と振り返る。
■身長へのコンプレックス
実は、ポン子ちゃんは自分の高身長にコンプレックスを感じており、無意識に「体を小さくしたい」と背中を丸めていたのだ。本人もその心理には気づいておらず、先生に身長のことを指摘されたときは、恥ずかしさで顔を真っ赤にしていたという。
「目立ちたくなくて、知らず知らずのうちに背を丸めていたのでしょうね」とサヤ山サヤさんは語る。子どもの姿勢の背後に隠された切ない心理に、親として改めて気づかされる出来事となった。身体だけでなく、心に寄り添うことの大切さを教えてくれるエピソードだ。
取材協力：サヤ山サヤ(@saya_twins1125)
