耳に軽く、音はしっかり。機能も音質も妥協しない一台【ソニー】のイヤホンがAmazonに登場中‼
雨の日も汗ばむ日も、いい音をそのまま。小型防滴イヤホン【ソニー】のイヤホンがAmazonに登場!
ソニーのイヤホンは、もっと小さく、もっといい音を追求した密閉型のソニー完全ワイヤレスイヤホンだ。シリーズの中でも小型設計を実現し、耳にすっきり収まる軽快な装着感を備えている。サイズはコンパクトでも、低音から高音域までバランスよく響く高音質を楽しめるのが魅力だ。
外音取り込みやマルチポイント接続、急速充電など、日常で使いやすい基本機能をしっかり搭載している。
IPX4相当の防滴仕様で、雨や汗を気にせず使えるため、通勤や運動中でも安心だ。
小型で扱いやすく、音質にもこだわりたい人にぴったりの、快適さと機能性を両立したワイヤレスイヤホンとなっている。
