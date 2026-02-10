¡ØPUBG MOBILE¡Ù¡ß¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¡È¥É¥ó¾¡¡É¤·¤è¤¦¡ª¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥·¥å¡¼¥ë·Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤È¡¢À¤³¦10²¯¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²¡¼¥à¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2026Ç¯2·î1¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó°áÁõ¥»¥Ã¥È
¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Ï¡¢ºÇÂç100¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¹Âç¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤ÇÉð´ï¤äÁõÈ÷¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²¡¼¥à¡£¸«»öÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿!¾¡¤Ã¤¿!Í¼ÈÓ¤Ï¥É¥ó¾¡¤À!!¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¡Íø¤ò¡Ö¥É¥ó¾¡¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ÎÀï¾ì¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¡×¤¿¤Á¤¬¹ßÎ×¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Î¡Ö¥ª¥¯¥¸¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¼ÖÎ¾¥¹¥¥ó¡¢½Æ´ï¥¹¥¥ó¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¡¢¥Ü¥¤¥¹¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¡¢¥ª¥¯¥¸¡¢¤½¤·¤Æ°¦Ç¥×¥ó¥Ñ¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉ÷¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£¿ä¤·¥¥ã¥é¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢À¸Â¸»þ´Ö¤ä¥¥ë¿ô¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÄê¿ô¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥ì¡¼¥È(¥¬¥Á¥ãÈ¢)¤ò³«Éõ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î1Æü(Æü)8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¡ØPUBG MOBILE¡Ù¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥É¥ó¾¡¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
(C) 2017 KRAFTON, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
