小さくてもすぐ暖かい。毎日をふんわり包む速暖ヒーター【山善】のヒーターがAmazonに登場中‼
欲しいところにすぐあたたかさ。暮らしに寄り添うスリムヒーター【山善】のヒーターがAmazonに登場!
山善のヒーターは、電源を入れてすぐに温風が立ち上がる速暖タイプのセラミックヒーターだ。約2秒であたたかさを感じられ、冷え込む朝や帰宅直後にも素早く快適な空間をつくれる。灯油やガスを燃やさない非燃焼タイプのため、嫌なにおいが発生せず、燃料補充の手間もない。空気を汚さずに部屋全体を暖められるのが魅力だ。
本体は幅18×奥行16×高さ29.1センチメートルの小型スリム設計で、置き場所に困らない。デスク下の足元やトイレ、脱衣所など、限られたスペースでも使いやすい。左右55度の首振り機能を備え、広範囲に温風を届けられる。温風は弱・中・強の3段階で切り替えられ、起床後の素早い暖房から、じんわり暖めたいシーンまで柔軟に対応する。
温度センサーによる自動運転機能も搭載しており、20〜28度の5段階で設定温度をキープ。無駄な暖めすぎを防ぎ、節電にもつながる。
重さは約1.7キログラムと軽量で、持ち運びも簡単だ。コンパクトながら使い勝手の良い機能を備え、日常のさまざまなシーンで活躍する頼れるヒーターとなっている。
