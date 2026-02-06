ここだけのコラボ限定グッズ付きメニューが登場！スシローが『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』と初コラボ！
これまでもさまざまなアニメとコラボしてきたスシローが、2026年2月4日〜23日(祝)に、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』と初のコラボを実施！
【写真】コラボ限定グッズ付き商品などが登場
■3月に原作第7部アニメの配信が決定
『ジョジョの奇妙な冒険』は1987年に「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートした荒木飛呂彦さん原作の漫画シリーズ。連載開始25周年の2012年に初のテレビアニメが放送された。今回の『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』は2014年4月から放送された同作アニメシリーズの2作目。
期間中にはコラボ限定グッズ付き商品などが登場する。まず注目はコラボ限定ピック付きのメニューが2種発売になる。サーモンに明太子とマヨを合せ、軽く炙って提供される「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り」(260円〜)。
もうひとつは「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ」(260円〜)。めばちまぐろの香りと旨味をシンプルに味わえる1貫と、スシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫をひと皿で食べ比べできる。これら2品にはひと皿ごとにコラボ限定ピックがランダムで1枚付いてくる。全9種あり、どのデザインかはオーダーしてみてのお楽しみ。
サイドメニューの「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト」(350円〜)には、コラボ限定ステッカーが付く。提供直前に揚げるポテトにチーズソースのコクが加わり、寿司の合間でもつまみ感覚でも進む味わい。ステッカーは全7種でランダムに提供される。
さらに、3月2日(月)〜31日(火)に使える5％OFFクーポンも付いているのでお得感もある。クーポン利用可能期間中に何度でも使えるので、クーポン狙いでゲットするのもアリ。
5種の盛り合わせにコラボ限定トラベルステッカーが付いた「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り」(980円〜)も要チェック。炙り生サーモン(塩レモン、直火炙り)、生サーモン バジルモッツァレラ、生ハム(オニオンマヨ)、大えび(数の子バラコのせ)、アブラカレイのえんがわ(ランプフィッシュキャビアのせ)の5種で、スーツケースなどに貼って楽しめるステッカーがランダムで1枚付いてくる。
ステッカーは全7種あり、裏面に印字されている二次元コードからアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できる。
ソフトドリンクには「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク」(1300円〜)が登場。コラボグッズが付かない通常メニューもあるが、期間限定で対象ドリンク1杯につきコラボ限定プレート全4種からランダムで1種提供される。皿として使用もできるが、飾っておいても存在感のあるプレートだ。
また、同期間中、「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」も実施。スシローのX(旧Twitter)かInstagramアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#スシロー100皿ラッシュ」または「#スシロー20皿ラッシュ」を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿すると、抽選で賞品がもらえるキャンペーン。100皿を撮影して応募した人の中から10人に承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券5000円分、20皿を撮影して応募した人の中から20人にスシローで使用できるお食事券5000円分が当たる。
さらに、期間中、スシロー公式Xと、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストすると抽選で20人にスシローで使用できるお食事券1万円分が当たるキャンペーンも行う。
そして、全国で4店舗限定ではあるが、『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗も登場。東京・秋葉原中央通り店、大阪・難波アムザ店、宮城・仙台一番町店、兵庫・三ノ宮いくたロード店の4店舗なので、ぜひ足を運んでみよう。
限定コラボグッズはどれも描き下ろしで、スシローでしか手に入らないものばかり。数量も限定のためなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしよう。
※コラボ実施期間は2026年2月4日(水)〜23日(祝)まで。期間中でも各商品、手配総数が完売になり次第終了。
※「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」はグループでの参加を想定。撮影時、すし皿を高く積み上げるのは大変危険なので、100皿をカウントする際も最大20皿までに。撮影時は他のお客様が写り込まないよう、また近隣のテーブルに迷惑がかからないよう配慮してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】コラボ限定グッズ付き商品などが登場
■3月に原作第7部アニメの配信が決定
『ジョジョの奇妙な冒険』は1987年に「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートした荒木飛呂彦さん原作の漫画シリーズ。連載開始25周年の2012年に初のテレビアニメが放送された。今回の『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』は2014年4月から放送された同作アニメシリーズの2作目。
期間中にはコラボ限定グッズ付き商品などが登場する。まず注目はコラボ限定ピック付きのメニューが2種発売になる。サーモンに明太子とマヨを合せ、軽く炙って提供される「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り」(260円〜)。
もうひとつは「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ」(260円〜)。めばちまぐろの香りと旨味をシンプルに味わえる1貫と、スシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫をひと皿で食べ比べできる。これら2品にはひと皿ごとにコラボ限定ピックがランダムで1枚付いてくる。全9種あり、どのデザインかはオーダーしてみてのお楽しみ。
サイドメニューの「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト」(350円〜)には、コラボ限定ステッカーが付く。提供直前に揚げるポテトにチーズソースのコクが加わり、寿司の合間でもつまみ感覚でも進む味わい。ステッカーは全7種でランダムに提供される。
さらに、3月2日(月)〜31日(火)に使える5％OFFクーポンも付いているのでお得感もある。クーポン利用可能期間中に何度でも使えるので、クーポン狙いでゲットするのもアリ。
5種の盛り合わせにコラボ限定トラベルステッカーが付いた「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り」(980円〜)も要チェック。炙り生サーモン(塩レモン、直火炙り)、生サーモン バジルモッツァレラ、生ハム(オニオンマヨ)、大えび(数の子バラコのせ)、アブラカレイのえんがわ(ランプフィッシュキャビアのせ)の5種で、スーツケースなどに貼って楽しめるステッカーがランダムで1枚付いてくる。
ステッカーは全7種あり、裏面に印字されている二次元コードからアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できる。
ソフトドリンクには「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク」(1300円〜)が登場。コラボグッズが付かない通常メニューもあるが、期間限定で対象ドリンク1杯につきコラボ限定プレート全4種からランダムで1種提供される。皿として使用もできるが、飾っておいても存在感のあるプレートだ。
また、同期間中、「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」も実施。スシローのX(旧Twitter)かInstagramアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#スシロー100皿ラッシュ」または「#スシロー20皿ラッシュ」を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿すると、抽選で賞品がもらえるキャンペーン。100皿を撮影して応募した人の中から10人に承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券5000円分、20皿を撮影して応募した人の中から20人にスシローで使用できるお食事券5000円分が当たる。
さらに、期間中、スシロー公式Xと、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストすると抽選で20人にスシローで使用できるお食事券1万円分が当たるキャンペーンも行う。
そして、全国で4店舗限定ではあるが、『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗も登場。東京・秋葉原中央通り店、大阪・難波アムザ店、宮城・仙台一番町店、兵庫・三ノ宮いくたロード店の4店舗なので、ぜひ足を運んでみよう。
限定コラボグッズはどれも描き下ろしで、スシローでしか手に入らないものばかり。数量も限定のためなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしよう。
※コラボ実施期間は2026年2月4日(水)〜23日(祝)まで。期間中でも各商品、手配総数が完売になり次第終了。
※「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」はグループでの参加を想定。撮影時、すし皿を高く積み上げるのは大変危険なので、100皿をカウントする際も最大20皿までに。撮影時は他のお客様が写り込まないよう、また近隣のテーブルに迷惑がかからないよう配慮してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。