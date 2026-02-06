「男たらしの子だからバチが当たった」事実無根の暴言を吐き子どもを傷つける養母。実母を侮辱され、自分のこと以上に傷つき…【作者インタビューも】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」「おばあちゃんの言葉がすごく刺さりました」「日本一幸せなおばあちゃんと言えるキヨさんの人柄に、感銘を受けた」など感動の声が続出している。
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を紹介するとともに、作者であるゆっぺさんにも話を聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くしたキヨは叔母夫婦のもとへ養子に出されることに。さらに、意地悪な叔母(養母)は養っている立場を利用してキヨに食事づくりや洗濯など家事全般を強いるなど、「家庭内いじめ」が徐々にエスカレートしていき、キヨはつらい日々を送ることに。さらに、キヨ自身をいじめるだけでなく、キヨの実母のことまでも侮辱するようになって…。
――本作ではキヨさんのどのエピソードも胸を打つものがあります。ゆっぺさんもこれから年齢を重ねていき「おばあちゃん」になると思いますが、どんな「おばあちゃん」になりたいですか？
これはもう、ピチピチ(死語！)の若いころからずっと言い続けていることなのですが…一言で言うと「かわいいおばあちゃん！」です(笑)。見た目だけでなく、孫たちにとって癒やしの存在になれるようなおばあちゃんになりたい！まさに、私のおばあちゃんであるキヨがそういう人です。
――2026年はどんな1年にしたいですか？
去年はいろいろあり過ぎて時間の感覚がバグっていたので、今年は平和に暮らしたいです。刺激はいらない...穏やかに生きたいです(笑)。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
